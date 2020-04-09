В Україні на коронавірус перевіряють тільки тих, хто підпадає під критерії Міністерства охорони здоров'я. Якщо лікар відмовляється провести тест, необхідно самому порівняти симптоми і звернутися на гарячу лінію.

Про це заявив на брифінгу у четвер, 9 квітня, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тестування на рівні лікаря має проходити двома шляхами. Перший – якщо є технічна можливість, лікар сам відбирає зразки. Якщо це повідомлення по телефону, можна викликати мобільну бригаду, яка візьме зразки в місці самоізоляції і біоматеріал буде доправлений у найближчу лабораторію", – розповів він.

Як пройти тест на коронавірус за відмови лікаря: МОЗ дало інструкцію liga.net

За словами Кузіна, для проведення дослідження достатньо мазка з носа або горлянки. Після позитивного результату експрестесту необхідно провести і ПЛР-дослідження.

"Якщо лікар відмовляється від проведення обстеження, я рекомендую найперше перевірити наявність у себе певних критеріїв. Особа може не потрапляти під визначення людини з підозрою на коронавірус, симптоматики може не бути. Якщо дійсно йде відмова лікаря, рекомендуємо телефонувати на гарячі лінії, номери є на сайті ЦГЗ і МОЗ", – пояснив він.

Кузін додав, що кожна країна для тестування обирає власні протоколи. Відповідно до чинних, Україна тестує ПЛР всіх, хто підпадає під біо- та клінічні критерії.

"Для тих, хто не підпадає, обстеження ПЛР можливе тільки в разі, якщо вони є контактними до вже підтвердженого випадку. Жодна країна не тестує всіх. Тому така опція поки не розглядається. Тому що це недоцільно", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні не проводять масового тестування на коронавірус COVID-19, оскільки наша країна перебуває на ранньому етапі епідемії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!