Як проголосувати росіянам в Україні: у Авакова поставили умову

В Україні на територію посольств Росії для участі у виборах президента будуть пропускати тільки осіб з дипломатичним статусом.

Як повідомляється на сторінці МВС України в Twitter, доступ інших громадян РФ у посольства обмежений.

Громадський порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установ РФ забезпечують співробітники Національної поліції і Національної гвардії.

# Київ : НПУ та НГУ забезпечують публічній порядок і Безпека біля дипломатично и консульсько встанови країни-агресора.Відповідно до решение МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для Голосування, окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просімо Дотримуватись Законів pic.twitter .com / 8BqWkPomjd - МВС України (@MVS_UA) 18 березня 2018 р

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що в Україні громадян РФ не допустять на дільниці для голосування на виборах президента.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калінінградській області.