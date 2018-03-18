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Як проголосувати росіянам в Україні: у Авакова поставили умову

2.7тЧитати новину російською

В Україні на територію посольств Росії для участі у виборах президента будуть пропускати тільки осіб з дипломатичним статусом.

Як повідомляється на сторінці МВС України в Twitter, доступ інших громадян РФ у посольства обмежений.

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Громадський порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установ РФ забезпечують співробітники Національної поліції і Національної гвардії.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що в Україні громадян РФ не допустять на дільниці для голосування на виборах президента.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калінінградській області.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори президента РосіїВибори президента Росії в Україні
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Об'єкт
вибори президента Росії
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