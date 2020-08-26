Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня: МОЗ опублікував повний перелік правил та заборон

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень у роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.

Документ оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я. У навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території і заборонять організацію харчування по типу "шведського столу".

вхід до школи дозволений тільки при наявності захисної маски або респіратора.

Учням 1-4 класів дозволили пересуватися по навчальному закладу без масок або респіраторів.

Дозатори і антисептики будуть знаходитися тільки на вході в заклад, а учням і вчителям рекомендують мити руки після кожного уроку.

У школах має бути необхідна кількість рідкого мила, паперові рушники, працювати електросушарки для рук.

Масові заходи обмежать, в тому числі збори, засідання, конкурси, свята.

У школах повинні бути окремі контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту: масок, рукавичок, серветок.

У медпунктах шкіл в достатній кількості повинні бути маски, рукавички, антисептики, термометри.

Вчителям необхідно провести розмітку на території шкіл для організації окремих схем пересування учнів різних вікових груп, в тому числі, діти повинні користуватися запасними виходами.

В регіонах "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки вчителям рекомендують викладати в прозорих щитках, а в "зеленій" або "жовтій" зоні досить просто дотримуватися соціальної дистанції.

У школах повинні бути розміщені плакати, банери з інформацією про коронавірус.

Через кожні 10 хвилин рекомендується провітрювати приміщення.

Якщо хоча б у одного учня в класі підтвердиться зараження коронавірусом, весь клас повинен буде піти на самоізоляцію.

Протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одному кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. По можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

У розкладі занять керівництву навчальних закладів необхідно передбачити можливість різного часу початку і закінчення занять/перерв для різних класів.

Забороняється організація харчування по типу "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

У шкільному транспорті необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їх стан здоров'я і не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 градусів.