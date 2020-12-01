Як працюватиме транспорт у разі локдауну: Криклій зробив уточнення

Зупинки пасажирського сполучення всередині України не буде в разі введення локдауну. Водночас, ймовірно, діятимуть обмеження за кількістю пасажирів у салоні.

Таке уточнення про роботу громадського транспорту зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в Києві 1 грудня. Він транслювався онлайн на Facebook-сторінці міністерства.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт працюватиме – внутрішньобласний, міжміський, міський та інші види", – сказав глава Мінінфраструктури.

Він зазначив, що поки в Кабміні все ще тривають консультації щодо конкретних дат локдауну. Однак запевнив, що у разі повного закриття країни робота зокрема залізничного та авіатранспорту зупинятися не буде.

Криклій нагадав, як під час першого карантину в Україні навесні в містах виникали проблеми з обмеженням руху транспорту.

"Тому позиція моя і моїх колег, щоб він працював", – підкреслив міністр інфраструктури.

Раніше Владислав Криклій зазначив, що рішення про обмеження щодо роботи міжнародного авіасполучення у разі локдауну в Україні будуть ухвалювати, зважаючи на ситуацію в іншій країні.

Нагадаємо: на відміну від карантину вихідного дня, який діяв в Україні лише в суботу й неділю три тижні поспіль і виявився малоефективним, локдаун передбачає повне припинення роботи практично всіх підприємств, організацій, а також закладів громадського харчування, освітніх, розважальних, спортивних центрів. У такому випадку найсильніше постраждає малий і середній бізнес. Якщо ж держава розробить механізм компенсації, серйозних втрат вдасться уникнути.

Водночас першочергове завдання локдауну – розвантажити лікарні для того, щоб вони змогли приймати нових хворих на COVID-19. Інакше лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. І якщо проблему з лікарняними ліжками можуть вирішити польові шпиталі, то з нестачею персоналу ситуація в Україні критична вже сьогодні.

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