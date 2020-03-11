Як пройти тест на коронавірус в Україні і де купити: покрокова інструкція

Перевіритися на наявність коронавірусу в Україні поки можна тільки через сімейного лікаря, але зовсім скоро в аптеках з'являться експрестести, інформують у Міністерстві охорони здоров'я.

OBOZREVATEL вирішив розповісти про алгоритм дій у разі, якщо ви запідозрили у себе зараження.

Чи є тести в Україні

До Києва 10 березня надійшли перші швидкі тести для діагностування COVID-19. Перша партія склала 1,2 тис. Їх вже розповсюдили по семи базових лікарнях для прийняття хворих із підозрою на коронавірус.

Тест на коронавірус Facebook Віталія Кличка

Крім того, до кінця тижня до Києва має надійти обладнання для експрестестування в аеропортах. Вони будуть встановлені в "Борисполі" та "Жулянах" (Київ).

Також постачання в Україну експрестестів на COVID-19 очікуються 16-17 березня. Після цього їх можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме приблизно 300 грн.

Як зараз виглядає перевірка на коронавірус в Україні

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що в разі симптомів поганого самопочуття рекомендується негайно звертатися до сімейного лікаря.

У лікарні пацієнтові роблять перший тест. Перевірку проводять на всі відомі види гострих респіраторних інфекцій.

Якщо їх не виявляють, матеріали передають до обласної лабораторії. Якщо і там не ідентифікують відомі віруси, аналіз везуть до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввели карантин через поширення COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, наприкінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

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