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18 квітня • оновлено в 15:41
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Як освятити паски вдома в карантин: священнослужитель дав поради

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Православні християни під час карантину в Україні можуть самі освятити паски та яйця, для цього не обов'язково йти до церкви.

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Відповідні рекомендації на своїй сторінці у Facebook опублікував архієрей Української православної церкви Московського патріархату, архієпископ Обухівський Іона (Черепанов).

Як освятити паски вдома в карантин: священнослужитель дав поради

Він пояснив, що благословення можна зробити перед пасхальної трапезою вдома. Для цього потрібно тричі заспівати "Христов воскрес ....", Окропити страви святою водою і їсти, дякуючи Богові.

"Цим ви вбережете священика від розглядів з поліцейськими і зайвих контактів з потенційними вірусоносіями", – підкреслив він.

Як освятити паски вдома в карантин: священнослужитель дав поради

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі виступили проти того, щоб українці ходили до церкви під час Великодня та брали участь в освяченні пасок через пандемію коронавірусу.

При цьому священики звуть людей в церкви і запевняють, що санітарні норми будуть дотримуватися.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Великдень Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
УПЦ МП
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