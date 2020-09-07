Як носити тканинну маску: в МОЗ дали поради батькам школярів

При виборі тканинної маски слід звернути увагу на кілька факторів. Фото: Pixabay

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради батькам школярів відносно того, як вибрати тканинну маску, як її використовувати та як часто необхідно прати.

Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, при виборі тканинної маски слід звернути увагу на:

розмір – потрібно підбирати індивідуально (маска повинна щільно прилягати до носа, рота і підборіддя дитини, але не здавлювати);

фіксацію – ремінці або вушні петлі повинні щільно тримати маску на обличчі, але не тиснути на голову і вуха;

колір – має бути світлий, щоб легко визначати ступінь забруднення;

декоративне оздоблення – не рекомендується використовувати маски з вишивкою, наклейками, надписами, оскільки вони можуть ускладнювати дихання, створюючи відчуття нестачі повітря;

матеріал – повинен бути стійким до впливу температур під час прання.

Рекомендації ВООЗ: з якої тканини повинна складатися маска Фото: Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України / Facebook

Також у центрі розповіли, що прати маску слід як мінімум кожен день використання при температурі не менше 60 градусів протягом 60 хвилин.

При цьому протягом навчального дня дитині потрібні як мінімум дві маски для зміни в разі забруднення.

Також рекомендується вибрати маску разом з дитиною або зробити її разом з нею, щоб заохотити бажання носити засіб захисту. Варто чітко й зрозуміло пояснити, як правильно вдягати, носити та знімати маску, показавши це на особистому прикладі.

Рекомендується вибрати маску разом з дитиною Ілюстрація / Pixabay

У МОЗ також нагадали, що для зниження ризику інфікування коронавірусом ідеальним поєднанням тканин і кількості шарів, відповідно до рекомендацій ВООЗ, є:

зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їхня суміш);

середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який підсилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);

внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішкою бавовни).

При цьому застосовувати марлеві маски не раціонально, оскільки пористі тканини мають вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів.

У МОЗ розповіли, як носити тканинну маску Скріншот

Крім того, у відомстві розповіли, як правильно чхати в масці:

після зняття маски (не рекомендується носити маску на підборідді, чіпати її руками за внутрішню або зовнішню поверхні);

у згин ліктя або паперову серветку, яку потім слід слід викинути, а руки вимити з милом і водою або обробити спиртовмісним антисептиком;

чхнувши в маску, слід негайно її замінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанов сказав, скільки масок на день потрібно дитині в школі.

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