Як не заразитися COVID-19 на виборах: пам'ятка від активістів

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
2,5 т.
Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня

Активісти громадського руху "ЧЕСНО" опублікували пам'ятку про те, як проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть в Україні 25 жовтня, з мінімальним ризиком заразитися на COVID-19.

Рекомендації активістів з'явилися на сторінці "ЧЕСНО" в Twitter. Так, зокрема, рекомендується дотримуватися дистанції не менше 1 метра, маскового режиму і не брати з собою на виборчу дільницю дітей.

Алгоритм дій на виборах 25 жовтня:

  • не беріть дітей на ділянку;

  • вдягніть маску;

  • обробіть руки антисептиком;

  • дозвольте, щоб вам поміряли температуру;

  • дотримуйтеся дистанції в 1 метр;

  • у черзі до столу допускається не більше трьох осіб;

  • використовуйте власну ручку;

  • використовуйте окремий вхід і вихід для виборців.

Пам'ятка про те, як не заразитися на коронавірус на виборах

Як відомо, виборці, які перебувають на самоізоляції, також мають право на голосування. Документи для голосування на дому можна подати до 20:00 п'ятниці, 23 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК пояснили, як проголосувати на виборах у разі хвороби.

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