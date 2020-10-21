Як не допустити зараження COVID-19 на місцевих виборах: у МОЗ озвучили план

Для недопущення поширення COVID-19 під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня виборців із ознаками ГРЗ та температурою, вищою за 37,2, не пускатимуть на дільниці.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що перед початком роботи дільниць голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде перед входом у приміщення проводити опитування громадян щодо їхнього самопочуття (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це стосується всіх осіб, які приходять для голосування. Що стосується членів окружної або дільничної виборчої комісії, для них обов'язкове також проведення опитування. Будь-яка людина з ознаками респіраторної хвороби або з підвищеною температурою (більше ніж 37,2) повинна покинути приміщення і звернутися до лікаря по медичну допомогу", – сказав Степанов.

Він також нагадав, що під час проведення підготовки до виборів обмежуються масові заходи в закритих приміщеннях. Зокрема, мається на увазі відвідування закладів освіти, на території яких розташовані виборчі дільниці.

"Звертаю увагу, що на вході до приміщення виборчої комісії для голосування обов'язково мають бути обладнані місця зі спиртовмісними засобами для дезінфекції рук. Також розміщують інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів. Біля входу до приміщення голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше ніж 1-1,5 метра. За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід із приміщення для голосування, щоб розвести людей", – підкреслив урядовець.

Крім того, Степанов звернув увагу на те, що кількість людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені, має бути обмежена – не більше ніж три особи. Також, за його словами, дуже важливо, щоб усі місця та поверхні у приміщенні для голосування мали можливість дезінфікування.

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