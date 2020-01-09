"Як наврочив!" У мережі знайшли фатальний знак для загиблого пілота літака МАУ

На сторінці загиблого пілота літака, який 8 січня розбився в Ірані, Олексія Наумкіна помітили фатальний знак.

За пару днів до католицького Різдва він перепостив на своїй сторінці в Facebook вітальне відео, в коментарі до якого зазначено: "Здивував діточок і раптово розтанув у повітрі" (про Санту - Ред).

Олексій Наумкін

Користувачі угледіли у цих слова пророцтво. "Недарма кажуть, що зараз потрібно бути обережним зі словами – все реалізується швидко", "Жах, як наврочив", – пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті краху літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців. У мережі показали їх імена. Незабаром в МАУ також опублікували фото загиблого екіпажу.

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