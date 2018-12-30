Як прибрати вдома перед Новим роком: головні поради

Для того, щоб у будинку стало чистіше, потрібно позбавиться від усього зайвого: викинути, продати, віддати іншим людям. Для цього треба прибрати в кожній кімнаті.

Delfi дав поради, що варто викинути, щоб підготувати свою оселю до зустрічі Нового 2019 року.

Для початку, за словами видання, варто прибрати на кухні. Без жалю радять позбутися від простроченої їжі, прянощів і соусів, старої замороженої їжі, залишку серветок та інших прикрас, пластикових контейнерів без кришок, чашок з відколами, іржавих і поламаних речей, кулінарних книг, які ніколи не відкривалися, "запасних" пляшок для води, паличок для їжі на винос, пакетів, меню різних ресторанів, старих губок і рушників, зайвих ваз для квітів.

Новорічні прикраси

У ванній часто людина може тримати вже давно непотрібні їй речі. Щоб очистити кімнату, потрібно прибрати у відро для сміття прострочену косметику і ліки, розтягнуті гумки, старі зубні щітки, пошарпані мочалки, зайві рушники, старі чистячі засоби та приладдя для ванної, виснажені ароматизатори, порожні пробники парфумів, одноразові бритви.

Спальню радять очистити від прочитаних книг і журналів, старих подушок (їх треба міняти раз на рік), поламаних жалюзі, непотрібного паперу, залишків свічок, абажурів не першої свіжості. А в самій шафі, для наведення порядку, варто викинути невідповідний одяг, незручне взуття, дротові плечики, шкарпетки та рукавички без пари, пошарпані хустки і шарфи, зламані сумочки і шапки, які вже не подобаються.

Для наведення чистоти і порядку в дитячій кімнаті, за словами видання, слід викинути зламані іграшки і крейду, висохлі фломастери і фарби, зайві картини та аплікації, одяг і меблі, з яких вирісла дитина.

Прибирання 7ya.ru

Як пише ЗМІ, з вітальні людина може винести сміттєві пакети із зайвими свічками, непотрібними журналами, померлими кімнатними квітами, дрібничками, зламаними або подряпаними меблями.

Якщо у сім'ї є домашній офіс, варто перевірити його на наявність застарілої або зламаної техніки, старих паперів і рахунків, зайвих гумок і скріпок, неробочих дисків і кабелів.

Також журналісти радять перебрати і викинути такі речі в гаражі: старий непрацюючий пилосос і холодильник, старі добрива, здуті м'ячі, надлишки засохлої фарби, незакінчений "проект" у стилі "зроби сам", спортивні снаряди, які давно нікому непотрібні.

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