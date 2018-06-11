Коментарі до звіту про результати аудиту МОЗу по програмі лікування громадян України за кордоном.

(не вирвані з контексту)

Рахункова вказала на розтрату коштів, що були витрачені якраз не на лікування пацієнтів.

Відразу зверну увагу, що з 2017 року представникам громадськості та благодійним фондам заборонили брати участь у засіданнях.

1. Розтрата 190 тис євро.

Причиною такої розтрати є Схема Фонду Таблеточки. Кошти держбюджету через клініку за кордоном були перераховані на фонд Таблеточки (директор фонду працює в МОЗі директором директорату).

2. Затягування розгляду справ пацієнтів від 8 міс до 1 року.

Таке затягування призвело до смерті пацієнта одразу після оплати (пацієнти, що потребують трансплантаціі не мають часу на чекання).

3. Історія з Іспанією.

МОЗ відмовляє в оплаті тому, що прочитали в фейсбуці, що батьки начебто зібрали гроші. Незважаючи на те, що Клініка надала інформацію, що коштів ні від фізосіб, ні від фондів не надходили, їх не отплачують. В додаток до всього в МОЗ припустили, що проти клініки можуть бути відкриті кримінальні справи, не зважаючи на те, що прокуратура повідомила, що провваджень не існує.

В цей час Комісія здійснює оплати на дітей в Італіі, які були оплачені фондом Таблеточки, надаючи Фонду певні преференції не звітувати за пацієнтів.

4. МОЗ змінює вибірково клініки на дорожчі. Маючи рахунки на меншу вартість лікування МОЗ оплачує інші рахунки за завищеною вартістю. Завдяки цьому, розтрата більше 1 млн гривень.

5. Оплата МОЗом на посередницьку компанію 65 тис. євро, НА посередницьку компанію, а не на клініку!!!!!!!

6. Вибіркова оплата, оплата по домовленостям.

7. Часткова подвійна оплата на клініку Республіки Білорусь, що призвела до розтрати 140 тис. грн.

8. Повернення коштів в бюджет в розмірі 20 млн грн, що призвело до смерті одного українця, ці кошти могли врятувати мінімум 6 пацієнтів.

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Тепер погнали по документальному підтвердженню:

Докази наведені!!!! Читаємо на Ст.41.

Виявлений факт:

Благодійний фонд “Таблеточки” здійснював часткову оплату лікування п’яти громадян України (ДА, ВД, ЕЛ, ВБ, ВШ), які у 2016–2017 роках перебували на обліку осіб, що потребують оплати лікування за кордоном, який ведеться у МОЗ.За даними офіційного сайту цього фонду, ним у 2016–2017 роках за рахунок зібраних коштів частково проведено оплату вартості лікування семи громадян (ВБ, ГК, ДА, ВЗ, ДВ, ЕЕ, КД) у сумі 279,5 тис. євро. В той же час оплату цього лікування проведено Міністерством за рахунок коштів державного бюджету. Проте після оплати МОЗ кошти у сумі 190,0 тис. євро медичними закладами зарубіжних країн повернено на рахунок цього фонду.

1. Привласнення бюджетних коштів благодійним фондом. 2. Використовування онкохворих дітей як метод збору коштів. 3. Не цільова розтрата бюджетних коштів, кошти пішли не на лікування, а на благодійний фонд!!

Ст.25

Приклади затягування розгляду справ, що призвели до смерті.1.Пацієнт ДХ чекав в мозі 9 місяців оплату. Затягування призвело до смерті, розгляд справи 13.10.2016, 29.11.2017, 27.04.2017 – приймають рішення про оплату. Оплачують 13.06.2017. В кінці 2017 хворий помер.

2.Пацієнтка ДТ чекала оплати рівно 1 рік і 1 міс, після оплати вона померла через 2 місяці. Звернення 10.08.2016, 29.11.2016 ставлять на облік, 07.08.2017 приймають рішення про оплату, а оплачують лише 08.09.2017. Померла 11.12.2017

Ст. 26.

Історія з дітьми в Іспаніі, це ті діти, по яким МОЗ спочатку приймає рішення про оплату 21.12.2017, а потім за ідеєю радника Коломійчук скасовує це рішення, і заднім числом від 27.12.2017 пише протокол про відмову, грунтуючись на постах з Фейсбука.

Протокол засідання додається. Ось висновок Рахункової палати. Незважаючи на надання Комісією інформаційних листів про можливість оплати їх лікування у сумі 459,8 тис. євро (15634,0 тис. грн) у медичному закладі Королівства Іспанії, рішення про оплату їх лікування без обґрунтованих причин призупинено (21.12.2017) і станом на 16.03.2018 (майже 8 місяців) не прийнято.

Ст.26 Виявлений факт у 2017 році Комісією, без належних обґрунтувань, приймалися рішення щодо зміни медичних закладів зарубіжних країн. Підставою для прийняття таких рішень були заяви громадян (ИЗ, ЖЛ, ИІ, ЄЄ, ЖВ, ЄД, КМ, ЄЇ, КГ, ЕВ, ДР). У результаті вартість лікування трьох громадян (ЖЛ, ЄЄ, ЖВ) збільшилася на 1102,8 тис. гривень.

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Коментар: громадськості відомі факти (відеозверненя батьків), де зазначено як Коломійчук (радник міністра) разом з Литовченко (фонд Таблеточки, та уже майже рік диретор директорату в МОЗі) пропонували батькам змінити не лише клініку, а й змінити навіть місце в черзі. Виявлений факт, вибіркової компенсаціі за лікування. Одним пацієнтам відмова в оплаті, а іншим здійснюють оплату. Відмовлено у відшкодуванні витрат за рахунок коштів державного бюджету у сумі 265,6 тис. євро громадянці ВИ.

Водночас громадян ЖБ, ДС, ДН, ЖГ, БЗ, ГН, ГИ, АЕ, ВЛ, ЖА, ИЩ, ЖС, ЕР, ЖН, які вже лікувалися у медичних закладах зарубіжних країн, рішеннями Комісії взято на облік хворих, що потребували оплати лікування, і відшкодовано вартість лікування. Відшкодовано вартість лікування у сумі 658,0 тис. дол. США і 809,3 тис. євро (41748,0 тис. гривень).

Ст.27 Виявлений факт:

У 2016 та 2017 роках громадяни, які потребували однакових методів лікування, Комісією направлялись до медичних закладів різних зарубіжних країн, вартість лікування у яких мала суттєві відмінності.

Коментар: наприклад, трансплантація кісткового мозку - ціна: від 100 тис євро Польша, 100-130 тис дол. Туреччина, 115 тис. євро Білорусь, але МОЗ оплачує одним лікування саме в цих країнах, а для іншим здійснює оплати по 300 тис. євро до Німеччини та Ізраїлю, для проведення аналогічного лікування.

Ст.28 Виявлений факт:

Комісією 06.10.2017 прийнято рішення про направлення громадянки ІТ до медичного закладу Республіки Німеччина і оплати її лікування. Разом з тим, за умовами договору, укладеного між цією організацією та громадянкою ІТ, який наявний у МОЗ, цей заклад надає медичні послуги з бронювання і купівлі діагностичних, лікувальних і/або реабілітаційних програм у медичних закладах Республіки Німеччина.

Отже, ця організація не є медичним закладом, а надає посередницькі послуги. До загального обсягу витрат, пов’язаних з лікуванням вказаної громадянки, включено вартість медичної програми (відповідальність за лікування несе медичний заклад), гонорар цього закладу і додаткові послуги. Проте Комісією цю інформацію залишено без уваги і 25.10.2017 перераховано кошти у сумі 61,1 тис. євро (1909,9 тис. гривень). Інформація про проведене лікування громадянки ІТ, його вартість і стан її здоров’я у МОЗ відсутня.

Коментар: не зважаючи на припис ГПУ стосовно заборони не здійсювати оплати на компаніі посередники, МОЗ оплачує 61,1 тис євро (ефективно це чи ні, але точно незаконно).

Ст.35 Виявлений факт:

За лікування хворої, медичним закладом зарубіжної країни повернено у МОЗ кошти у 2018 році, які Міністерством перераховано в дохід держбюджету.

Коментар: не використані на очікування, а віддали як дохід в бюджет.

Ст. 39 Виявлений факт:

Той факт, коли Лінчевському сказали про неефективне використання коштів. І при цьому не мали на увазі взагалі пацієнта.

Необґрунтовані рішення, які містять ознаки корупції:

Зокрема, Комісією 11.12.2017 прийнято рішення про направлення громадянки ЗХ до медичного закладу Республіки Білорусь для проведення трансплантації нирки та оплату лікування в повному обсязі у сумі 65,4 тис. дол. США, але МОЗ не враховано заяву матері цієї громадянки про оплату нею власним коштом вартості обстеження у сумі 5,4 тис. дол. США (142,1 тис. гривень). Разом з тим до МОЗ надано підтверджуючий документ про здійснення оплати цих послуг.

Коментар: подвійна оплата, 140 тис. грн, просто оплатили з надлишком, і це при тому, що завжди в черзі є пацієнти.

Читаючи та аналізуючи цей звіт я намагався бути максимально об'єктивним, і ставив за цінність лише здоров'я та життя пацієнта. Також мною були враховані умови в яких працюють спеціалісти МОЗу, шалену кількість звернень, тому буду говорити лише про найбільші порушення зі сторони МОЗу.

Давайте упустимо чисто технічні моменти, котрі в принципі нічого кримінального не несуть, і звичайна бюрократична процедура, звісно, вона затягує час, але не так як цей час зятягують саме члени комісіі під головуванням заступника міністра Лінчевського.

Звернемо увагу:

Насправді Рахункова палата і створена для контролю за бюджетними коштами, і в аудиті чітко вказано, що розтрата коштів - це не той факт, що пацієнта оплатили, а він поїхав і помер. А неефективність - це те, що МОЗ здійснив ряд порушень і використав кошти якраз не на лікуванння пацієнтів.