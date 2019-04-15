"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму

У Криму вкотре злетіли ціни на продукти харчування. Цього разу дорожнечею здивувала полуниця.
Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. "Севастополь. Кримська парникова полуничка за 850 рублів (близько 353 грн – Ред.). Кому? Навіщо?" – в подиві написала вона.
Так, на знімках із місцевого ринку видно, що крім дорогої полуниці, кримчанам також пропонують купити інші овочі за цінами 220-270 рублів.
twitter.com/KrimRt
Користувачі бурхливо відреагували на стрибок цін на півострові.
"Ціни, як каміння з неба", "Жебраки вже тут! Вона їм не потрібна. Вони вже місцеві. А багатого курортника вже немає п'ять років", – відзначили в коментарях.
Українці також поділилися своїми спостереженнями. У різних містах та ж полуниця коливається в ціні від 100 до 200 грн.
Севастополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 квітня 2019 р
Кримська парникова полуничка по 850 рублів
кому?
навіщо? pic.twitter.com/CUfYCi2JUC
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму сполошилися через рекордно дорогі помідори.
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