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"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму

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У Криму вкотре злетіли ціни на продукти харчування. Цього разу дорожнечею здивувала полуниця.

Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. "Севастополь. Кримська парникова полуничка за 850 рублів (близько 353 грн – Ред.). Кому? Навіщо?" – в подиві написала вона.

Так, на знімках із місцевого ринку видно, що крім дорогої полуниці, кримчанам також пропонують купити інші овочі за цінами 220-270 рублів.

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"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму

twitter.com/KrimRt

Користувачі бурхливо відреагували на стрибок цін на півострові.

"Ціни, як каміння з неба", "Жебраки вже тут! Вона їм не потрібна. Вони вже місцеві. А багатого курортника вже немає п'ять років", – відзначили в коментарях.

"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму
"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму

Українці також поділилися своїми спостереженнями. У різних містах та ж полуниця коливається в ціні від 100 до 200 грн.

"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму
"Як каміння з неба": мережу шокували космічні ціни в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму сполошилися через рекордно дорогі помідори.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Livesey David
Livesey David
Нищие нерабы возмущены.
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