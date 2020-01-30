Захисник України, який їхав у відпустку з передової на Донбасі, яскраво приструнив водія автобуса в Росію за нав'язливу рекламу.

Про інцидент розповіли на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, уточнивши, що він трапився на вокзалі у Бахмуті.

"На Ростов! Ростов! Москва!" – розривається на автовокзалі Бахмута один з огрядних місцевих водіїв. Двоповерхові автобуси їздять звідси в Росію, здається, частіше, ніж в сусідню Костянтинівку. До них шикуються величезні черги, і від цього стає гидко на душі. "Що думаємо? Їхати будемо?" – з усмішкою звертається водій до хлопця років 20. Худенький, з величезними блакитними очима хлопець презирливо дивиться і випалює: "Я додому з передової їду. Засунь собі в *упу Ростов", – написали волонтери.

Вони відзначили, що зіткнення з такою реальністю – це, по суті, найскладніше для українських військових, які борються за незалежність держави на сході.

"Тому що кілька годин тому росіяни та їхні найманці намагалися вбити тебе, а тепер ти стоїш на автовокзалі серед людей, які збираються на заробітки або "погостювати" до Росії. Мине тиждень: ти повернешся з відпустки, знову проїдеш цим же містом, знову побачиш автобуси в Ростов і Москву, і знову повернешся на передову, щоб захищати патріотів і всіх інших", – написали автори проникливої історії про захисника.

Воїн ООС

Пост знайшов величезний відгук серед українських патріотів. Він зібрав 5 тисяч лайків, понад 750 репостів і 250 коментарів, в яких люди висловили обурення цинізмом деяких співвітчизників.

"Сумно це, дуже сумно! Навіть гидко від цього. Досі є "люди", які пропонують поїхати "за поребрик" або москальських артистів подивитися, послухати", "Такі ж у Харкові на залізничній площі, від самих дверей вокзалу кидаються на тебе і волають "На Бєлгород маршрутка, це тобі не шутка!". Які тут ще, бл*, шутки", "Таке ж бачили у Волновасі. Гидко", – обурюються українці.

"З кожного українського міста йдуть автобуси на Расєю. Прикро", "Два паралельних світогляди. "Ми же братья"," Шлунки бігають по росіях. Їм все одно, аби юшку давали", "Це нащадки тих, хто зайняв порожні оселі українців, убитих Голодомором. Їхня батьківщина – там, де гроші і нажива", – обурюються під дописом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська волонтерка-парамедикиня Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз та її подругу, аеророзвідницю Настю Конфедерат, посеред дороги, "щоб далі дивитися у спокої російське кіно". Пасажири при цьому не заступилися за дівчат, а одна жінка взагалі обізвала їх "убивцями".

Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

Компанія-перевізниця Winew відреагувала на скандал із водієм, який висадив з автобуса волонтерок, і вибачилася за інцидент.

Пізніше стало відомо, що екіпаж рейсу, де трапився скандал із волонтерками, звільнили з роботи.

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