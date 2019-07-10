"Я – сепаратистка!" Ветеран ООС підірвав мережу історією про українку-зрадницю

Ветеран операції Об'єднаних сил на Донбасі, а нині кандидат у народні депутати від "ЄС" Дмитро Кошка розповів про те, як ламають свідомість жителів тимчасово окупованого Донбасу.

Під час несення служби в зоні бойових дій йому довелося поспілкуватися з жінкою, яка затято виступала проти відділення Донбасу від України, однак при цьому підтримувала терористів "Л/ДНР". Про враження від розмови з нею він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кошки, він познайомився з нею під час перевірок документів пасажирів маршрутки, яка їхала з Донецька. Жінка їхала зі своїм сином. Однак якщо молодик поводився адекватно, то вона одразу почала провокувати воїна ЗСУ на конфлікт.

" – А я – сепаратистка!

– Що, вибачте?

– Я – сепаратистка!".

Син спробував зупинити агресивні випади матері, але вона не вгамовувалася і їдко запропонувала військовому розстріляти її за такі погляди. Відсутність реакції на недоречні дотепи ще більше заохотила прихильницю терористів.

" – Давай! Стріляй в мене.

– Навіщо?

– Ну, я ж сепаратистка!

– І що?

– Ну, так убий мене!

– Чому я повинен вас убити?

– Ви ж вбивати прийшли!

– Ми? Ну, якби хотіли вбивати, то навіщо перевіряємо ваші документи?

– Ну, ось я – сепаратистка, і що?

– І нічого, це ваші погляди, ваше право. Чи ви брали в руки зброю?

– Ні, я мирна людина, я проти війни!".

Кошка посміхнувся на репліку донеччанки, зазначивши, що якби всі сепаратисти були мирними людьми, то українським воїнам не довелося б уже п'ять років воювати на фронті.

Ця фраза стала новим приводом для нападок жінки. Вона одразу почала звинувачувати українську армію в тому, що та прийшла на Донбас вбивати сепаратистів, і назвала посіпак окупантів "захисниками від ЗСУ", які нібито хочуть всіх убити.

Дмитро Кошка Facebook Дмитра Кошки

Крім того, неадекватна прихильниця "Л/ДНР" обурилася, що таких, як вона, називають сепаратистами, зазначивши, що вважає це слово образою.

Після цього Кошка спробував пояснити скандальній співрозмовниці сенс значення цього слова і зрозуміти її логіку.

" – Ми не обзивали, ми характеризуємо як сепаратистів, людей які закликають до поділу України.

– А ми проти поділу!

– Ви проти поділу України?

– Ну, так! Ми за єдину країну!

– Вибачте, яку країну?

– Україну! Ми ж жили мирно, навіщо все це?

– Ось і ми думаємо, навіщо все це?

– Нормально ж жили 20 років, а тепер підприємства закривають, роботи немає.

– Вітаю! Ви не сепаратистка!

– Я – сепаратистка!

– Ви не можете бути сепаратисткою, якщо ви проти поділу України.

– Ні! Я – сепаратистка і я проти відділення Донбасу! Що ми без України? Ми ж самі не проживемо, а Росії ми не потрібні!

– Ви точно не сепаратистка. Чому ви вирішили що ви – сепаратистка?

– Тому що я їх підтримую!

– Тих, хто за відділення Донбасу?

– Ні, сепаратистів!

– Давайте ще раз по порядку: ви – за єдину Україну, підтримуєте сепаратистів, які взяли в руки зброю, спорудили блокпости і воюють з українською армією, щоб залишитися в складі України? Тому ви – сепаратистка?

– Так!".

За словами Кошки, після таких нелогічних пояснень своєї позиції над жінкою почав сміятися навіть її син і водій автобуса. Офіцер, в свою чергу, порадив провести хлопцю зі своєю матір'ю лікнеп і роз'яснити їй значення термінів, якими вона себе називає і одночасно ображається на них.

Слід зазначити, що пост Кошки про спілкування з прихильницею ідеї "русского міра" знайшов значний відгук. Він зібрав під собою більше 2 тис. лайків, 125 коментарів і майже 800 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець з Донбасу яскраво поставив на місце громадського діяча Олександра Скубченка, який затято виступає за надання регіонального статусу російській мові і поширює фейки про утиск російськомовних громадян в Україні.

"Через таких, як ви, війна тут! Путін, що, запитує в селах, хто якою мовою розмовляє?! І гинуть всі підряд: болгари, гагаузи, росіяни, українці! А ти сидиш розумну пику робиш! Негіднику, через таких, як ти, війна тут йде!" – розгнівано сказав патріот.

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