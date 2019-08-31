"Я працюю": Зеленський згадав, як показав яйця критикам

Президент України Володимир Зеленський в соцмережах особисто відповідає на критику користувачів.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, згадавши інцидент в Facebook, коли пішла критика в його сторону.

"Хтось у Facebook написав, що Зеленському пора показати яйця і з вашої сторінки відповіли "Скинув в лічку". Це ви особисто робите чи люди, які займаються вашим Facebook?" - запитав Боклан.

"Ні-ні, я сам, особисто все роблю", - запевнив Зеленський.

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Президент додав, що завжди дуже погано реагує на критику на свою адресу в соціальних мережах.

"Я така людина, я дійсно працюю, я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і в війні, і щоб все було добре в Україні. За що?" - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський дав велике інтерв'ю про свої перші 100 днів на посаді президента України, в якому відповів на найважливіші питання, які цікавлять українців.

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