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"Я працюю": Зеленський згадав, як показав яйця критикам

1.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський в соцмережах особисто відповідає на критику користувачів.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, згадавши інцидент в Facebook, коли пішла критика в його сторону.

"Хтось у Facebook написав, що Зеленському пора показати яйця і з вашої сторінки відповіли "Скинув в лічку". Це ви особисто робите чи люди, які займаються вашим Facebook?" - запитав Боклан.

"Ні-ні, я сам, особисто все роблю", - запевнив Зеленський.

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"Я працюю": Зеленський згадав, як показав яйця критикам

скріншот

Президент додав, що завжди дуже погано реагує на критику на свою адресу в соціальних мережах.

"Я така людина, я дійсно працюю, я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і в війні, і щоб все було добре в Україні. За що?" - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський дав велике інтерв'ю про свої перші 100 днів на посаді президента України, в якому відповів на найважливіші питання, які цікавлять українців.

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Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Выложи в инсту свои яйца, если они у тебя есть , и будешь первым в мире презиком показавшим свои гениталии.
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Smith Lera
Smith Lera
Отже поливати Пороха брудом можна, а критику погано приймає, дебіл, тебе не лише критикувати треба, тебе преба кожен день пиздити, як сидорову козу
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