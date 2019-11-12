"Я починаю боротися!" У популярної української телеведучої виявили рак

Відома телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур зізналася, що у неї діагностували онкологічне захворювання.

Деталі вона розповіла в пості на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я починаю боротися", – написала Мазур.

Ведуча зазначила, що зазвичай публічні люди не розповідають про таке, і вона сама теж відчувала бажання закритися від усього світу. Але з часом зрозуміла, що не варто боятися.

У Алли Мазур виявили рак ТСН

Мазур підкреслила, що хотіла б змінити ставлення до онкології в суспільстві: не робити трагедію і пояснити, що проблему можна вирішити.

"Вдячна собі, що ж знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію: виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам із ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину. Сподіваюся на делікатність колег з інших видань", - написала вона.

У Алли Мазур виявили рак 1+1

Мазур закликала всіх "ставитися до себе уважно".

"Знаходити час – і перевірятися. Бажано – декількома способами. І навіть у декількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають", – написала телеведуча.

"Це все подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя", – резюмувала Мазур.

У Алли Мазур виявили рак ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова шокувала зізнанням про те, що вона поборола онкологію.

У студії Соколової розповів, що хворів на рак, колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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