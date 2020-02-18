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18 лютого • оновлено в 16:44
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"Я не вірус! Я людина!" Таємна операція щодо евакуації з Уханя почнеться в ніч на середу

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Сьогодні вночі в Китай вилетить літак, який евакуює наших громадян із зони епідемії, спричиненої коронавірусом. Всього повинні забрати 50 українців, 25 іноземців. Про це нам повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Коли саме вилетить борт – точно сказати не можемо, все залежатиме від того, коли дадуть коридор. У четвер він повернеться", – запевнили OBOZREVATEL у пресслужбі відомства.

Всього ж у літаку розмістяться приблизно 100 осіб, включно з медиками та екіпажем. За словами глави МВС Арсена Авакова, там перебуватимуть шість пілотів, дев'ять бортпровідників, один технік, два лікарі та одна медсестра. Всі вони будуть у костюмах біозахисту, а після приземлення разом із пасажирами вирушать на карантин в один із санаторіїв України.

Звичайний таксист у Китаї

Звичайний таксист у Китаї

Facebook Дарини Устенко

А ось місце дислокації поки тримають в секреті, оскільки в Україні вже здійнялася хвиля паніки. У різних районах доходить ледь не до бунтів. Люди побоюються, що евакуйовані принесуть їм коронавірус. Через це навіть не говорять, в який саме аеропорт повернеться лайнер.

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"На борт пустять тільки здорових пасажирів. Китайські медики їх перевірять перед вильотом. Також їх будуть перевіряти вже і всередині літака. Сюди привезуть здорових. Але, за правилами, ми зобов'язані їх всіх відправити на карантин на 14 днів", – пояснюють у МОЗ.

На жаль, громадяни настільки панікують через смертельний вірус, що одна з жительок Тернопільської області, де, ймовірно, можуть поселити українців із Китаю, зажадала, щоб їх відправили в Чорнобиль.

У Китаї медсестер і лікарів попросили відрізати волосся, щоб медична шапочка щільніше прилягала до голови і не пропускала вірус

У Китаї медсестер і лікарів попросили відрізати волосся, щоб медична шапочка щільніше прилягала до голови і не пропускала вірус

Facebook Дарини Устенко

Насправді, літак приземлиться на санітарну стоянку, там його зустрінуть співробітники ДСНС. І автобуси з водіями в захисних костюмах. Саме судно буде продезінфіковане.

Людей поселять у пристосований корпус санаторію, вони не матимуть можливості спілкуватися між собою. Крім того, їм не дозволено зустрічатися з рідними під час карантину та виходити на вулицю.

Самі ж громадяни України, які вже кілька тижнів чекають лайнер, дуже ображаються на таке ставлення земляків до них.

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"Хороша новина: ніхто з українців, які збираються евакуюватися, ще не захворів. Ще минулого тижня після війни азаіатофобних настроїв у світі активісти запустили флешмоб: "Я не вірус! Я людина!" Він стосувався підтримки китайців. Як показала громадська реакція, для нас – українців, які перебувають в Ухані – це теж актуально. Нехай страх перед невідомим вірусом не зжирає найдорожче в нас – людяність", – написала на своїй сторінці Ірина Чуйко з України, яка живе в Ухані й теж готується до евакуації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Незважаючи на велику кількість жертв коронавірусу, в Китаї та інших країнах все більше й більше людей одужують.

  • В Україні не дезінфікують товари, які надходять на пошту з Китаю, охопленого коронавірусом. Водночас попит на посилки з Китаю серед українців не впав, незважаючи на слова вчених про те, що вірус може передаватися не тільки живими організмами, але й через предмети.

  • Українка Юлія Азарова, яка проживає в місті Ухань (Китай), де спалахнув смертельний коронавірус, повідомила, що в місті посилили заходи безпеки. Також вона розповіла, що українці в Ухані вже давно чекають літак, а він все не летить за ними.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
літак евакуація вірус
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Думаю, их можно поселить дома в Зеленского или коломойки!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы готовы убить друг друга! Поэтому их немцы и брали охранниками в концлагеря.
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