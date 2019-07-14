Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Я на фінішній прямій!" Від раку померла відома українська письменниця: мережа сумує

53т Читати матеріал російською

У неділю, 14 липня, у віці 48 років померла відома українська письменниця, поетеса і бард із Харкова Олена Касьян.

Про це стало відомо з її сторінки в Facebook (щоб подивитися відео виступів, проскролльте новину до кінця).

"Люди, ви неймовірні. Ви подарували їй 6 років життя. Нескінченна подяка. Вона любила писати казки зі щасливим кінцем. А для себе написати не встигла. Сьогодні о 06:50 Лена пішла. Вона співає нам зверху", – сказано в повідомленні.

Новини
Померла легендарна радянська чемпіонка

Олена Касьян

Олена Касьян

Телеканал "Зірка"

Касьян протягом 6 років боролася з раком молочної залози. Вона перенесла кілька операцій, у тому числі видалення грудей, восьми лімфовузлів і метастазів у головному мозку.

Примітно, що вона передчувала свою швидку кончину.

"Дорогі мої, на сьогоднішній день ситуація не тільки не покращилася, але погіршилася. Схоже, я на фінішній прямій. Не знаю, наскільки вона довга. Не треба порад, рецептів і т.д. Практично не ходжу вже", – написала Касьян у соцмережі за кілька годин до смерті.

Олена Касьян

Олена Касьян

МК

Олена Касьян

Олена Касьян

Фото: Олександра Шахновська

Користувачі залишили сотні скорботних коментарів на сторінці письменниці.

"Я на фінішній прямій!" Від раку померла відома українська письменниця: мережа сумує

Скріншот

"Я на фінішній прямій!" Від раку померла відома українська письменниця: мережа сумує

Скріншот

Касьян була родом зі Львова. Вона отримала режисерську освіту і гастролювала з сольними концертами. Письменниця випустила кілька збірок поезії, а також дитячих книг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський письменник і філософ Микола Лісовий помер на 73-му році життя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Росія
Тег
Харків
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
152
3
Смішно
1
Цікаво
376
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хоменко Сергій
Хоменко Сергій
Ленчик, мы будем за тобой скучать. Спи спокойно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Царствие Небесное!!! земля пухом...и Вечная память...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Хай спочиває з Богом.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel