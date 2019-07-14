"Я на фінішній прямій!" Від раку померла відома українська письменниця: мережа сумує

У неділю, 14 липня, у віці 48 років померла відома українська письменниця, поетеса і бард із Харкова Олена Касьян.

Про це стало відомо з її сторінки в Facebook (щоб подивитися відео виступів, проскролльте новину до кінця).

"Люди, ви неймовірні. Ви подарували їй 6 років життя. Нескінченна подяка. Вона любила писати казки зі щасливим кінцем. А для себе написати не встигла. Сьогодні о 06:50 Лена пішла. Вона співає нам зверху", – сказано в повідомленні.

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Олена Касьян Телеканал "Зірка"

Касьян протягом 6 років боролася з раком молочної залози. Вона перенесла кілька операцій, у тому числі видалення грудей, восьми лімфовузлів і метастазів у головному мозку.

Примітно, що вона передчувала свою швидку кончину.

"Дорогі мої, на сьогоднішній день ситуація не тільки не покращилася, але погіршилася. Схоже, я на фінішній прямій. Не знаю, наскільки вона довга. Не треба порад, рецептів і т.д. Практично не ходжу вже", – написала Касьян у соцмережі за кілька годин до смерті.

Олена Касьян МК

Олена Касьян Фото: Олександра Шахновська

Користувачі залишили сотні скорботних коментарів на сторінці письменниці.

Скріншот

Скріншот

Касьян була родом зі Львова. Вона отримала режисерську освіту і гастролювала з сольними концертами. Письменниця випустила кілька збірок поезії, а також дитячих книг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський письменник і філософ Микола Лісовий помер на 73-му році життя.

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