"Я на фінішній прямій!" Від раку померла відома українська письменниця: мережа сумує

У неділю, 14 липня, у віці 48 років померла відома українська письменниця, поетеса і бард із Харкова Олена Касьян.
Про це стало відомо з її сторінки в Facebook (щоб подивитися відео виступів, проскролльте новину до кінця).
"Люди, ви неймовірні. Ви подарували їй 6 років життя. Нескінченна подяка. Вона любила писати казки зі щасливим кінцем. А для себе написати не встигла. Сьогодні о 06:50 Лена пішла. Вона співає нам зверху", – сказано в повідомленні.
Олена Касьян
Телеканал "Зірка"
Касьян протягом 6 років боролася з раком молочної залози. Вона перенесла кілька операцій, у тому числі видалення грудей, восьми лімфовузлів і метастазів у головному мозку.
Примітно, що вона передчувала свою швидку кончину.
"Дорогі мої, на сьогоднішній день ситуація не тільки не покращилася, але погіршилася. Схоже, я на фінішній прямій. Не знаю, наскільки вона довга. Не треба порад, рецептів і т.д. Практично не ходжу вже", – написала Касьян у соцмережі за кілька годин до смерті.
Олена Касьян
МК
Олена Касьян
Фото: Олександра Шахновська
Користувачі залишили сотні скорботних коментарів на сторінці письменниці.
Скріншот
Скріншот
Касьян була родом зі Львова. Вона отримала режисерську освіту і гастролювала з сольними концертами. Письменниця випустила кілька збірок поезії, а також дитячих книг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський письменник і філософ Микола Лісовий помер на 73-му році життя.
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