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"Я б тут повісився!" Окупанти спотворили популярне місце в Криму

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Окупанти спорудили досить дивне загородження по дорозі на пляж на Лівадії в Ялті (окупований Крим).

Пропаганистські ЗМІ показали в мережі фото, де видно відреставрований прохід. Правда, зміни полягають у тому, що тепер туристи можуть спостерігати металеві решітки.

Користувачі іронізують з цього приводу в мережі. "Дизайн підказаний генетичною пам'яттю", "Що росіяни на почнуть будувати, все одно в'язниця виходить!", "Я б там повісився!" – пишуть вони.

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Ялта

Ялта

"Крим.Реаліі"

"Я б тут повісився!" Окупанти спотворили популярне місце в Криму
"Я б тут повісився!" Окупанти спотворили популярне місце в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами громадських діячів, жителі анексованого Криму все частіше порівнюють умови, які для них створила російська "влада", і життя в материковій Україні. І порівняння не на користь окупантів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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