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"Взяли в заручники": фото Зеленського з пляжу сполошило мережу

11.9т Читати матеріал російською

У мережі сполошилися через чергове фото президента Володимира Зеленського на пляжі в оточенні глави ОПУ Андрія Богдана.

Так, журналіст Христина Бердинських поцікавилася у голови Офісу президента, чому він не відпускає Володимира Зеленського "до дружини навіть в суботу".

"Але на яку фотографію президента не подивися, навіть у вихідний день, всюди Андрій Богдан. Андрій Богдан відпустіть президента хоч в суботу до дружини, дайте людині відпочити", — прокоментувала Бердинских.

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

Волонтер Ольга Решетилова припустила, що президент узятий в полон і його потрібно звільнити. Також вона запропонувала цілий флешмоб — #врятувати_президента.

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"Як сказала вчора Оксана Дихнич, схоже, Володимир Зеленський взяли в заручники. Може, варто провести антитерористичну операцію зі звільнення президента?", — написала в Facebook Решетілова.

Аналогічне припущення і у журналістки Тетяни Козирєвої. "Пане Президенте, моргніть двічі, якщо вас тримають в заручниках!".

Відзначимо, знімок він опублікував на офіційній сторінці в Instagram. При цьому український лідер іронічно підписав фото. "Ми, всюди охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж — через рамки. А на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Хороших вихідних", — написав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський в п'ятницю, 26 липня, був помічений з приватним візитом в Одесі. Дружина Зеленського Олена прибула туди днем раніше.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
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Ветров Вася
Ветров Вася
Приставили смотрящего к Зеле, чтобы глупостей не делал.
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Билан Людмила
Билан Людмила
Скоро фото вже без труселів.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нет у страны других проблем.
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