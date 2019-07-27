"Взяли в заручники": фото Зеленського з пляжу сполошило мережу

У мережі сполошилися через чергове фото президента Володимира Зеленського на пляжі в оточенні глави ОПУ Андрія Богдана.
Так, журналіст Христина Бердинських поцікавилася у голови Офісу президента, чому він не відпускає Володимира Зеленського "до дружини навіть в суботу".
"Але на яку фотографію президента не подивися, навіть у вихідний день, всюди Андрій Богдан. Андрій Богдан відпустіть президента хоч в суботу до дружини, дайте людині відпочити", — прокоментувала Бердинских.
Андрій Богдан і Володимир Зеленський
Волонтер Ольга Решетилова припустила, що президент узятий в полон і його потрібно звільнити. Також вона запропонувала цілий флешмоб — #врятувати_президента.
"Як сказала вчора Оксана Дихнич, схоже, Володимир Зеленський взяли в заручники. Може, варто провести антитерористичну операцію зі звільнення президента?", — написала в Facebook Решетілова.
Аналогічне припущення і у журналістки Тетяни Козирєвої. "Пане Президенте, моргніть двічі, якщо вас тримають в заручниках!".
Відзначимо, знімок він опублікував на офіційній сторінці в Instagram. При цьому український лідер іронічно підписав фото. "Ми, всюди охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж — через рамки. А на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Хороших вихідних", — написав Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський в п'ятницю, 26 липня, був помічений з приватним візитом в Одесі. Дружина Зеленського Олена прибула туди днем раніше.
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