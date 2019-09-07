Вже вдома! З'явився ексклюзивний список звільнених українців

У суботу, 7 вересня, з російського полону в Україну повернулися 24 захоплених біля Керченської протоки моряки і ще 11 політв'язнів Кремля.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися ексклюзивний список всіх звільнених громадян.

Так, Росія погодилася обміняти моряків, відпустивши їх під особисту поруку омбудсмена ВРУ Людмили Денысової. Це Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семідоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

Обмін полонених: список звільнених українців

Прилетіли в Україну ще 11 громадян, незаконно утримуваних у Росії:

Балух Володимир

Сенцов Олег

Кольченко Олександр

Карпюк Микола

Клих Станіслав

Гриб Павло

Панов Євген

Сущенко Роман

Сізоновіч Олексій

Бекіров Едем

Панов Артур.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова повідомила, що президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. Лідер нашої держави Володимир Зеленський у відповідь підписав указ про помилування 16 росіян.

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