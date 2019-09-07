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8 вересня • оновлено в 11:11
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Вже вдома! З'явився ексклюзивний список звільнених українців

27.3т Читати матеріал російською

У суботу, 7 вересня, з російського полону в Україну повернулися 24 захоплених біля Керченської протоки моряки і ще 11 політв'язнів Кремля.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися ексклюзивний список всіх звільнених громадян.

Так, Росія погодилася обміняти моряків, відпустивши їх під особисту поруку омбудсмена ВРУ Людмили Денысової. Це Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семідоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

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Обмін полонених: список звільнених українців

Обмін полонених: список звільнених українців

Прилетіли в Україну ще 11 громадян, незаконно утримуваних у Росії:

Балух Володимир

Сенцов Олег

Кольченко Олександр

Карпюк Микола

Клих Станіслав

Гриб Павло

Панов Євген

Сущенко Роман

Сізоновіч Олексій

Бекіров Едем

Панов Артур.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова повідомила, що президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. Лідер нашої держави Володимир Зеленський у відповідь підписав указ про помилування 16 росіян.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Олег Сенцов Володимир Балух Павло Гриб Станіслав Клих Микола Карпюк Роман Сущенко
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
обосрал Россию Путин. Обосрал.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Щя бездарному режиссёру, снявшему один тупой фильм, дадут квартиру, депутатский мандат, и будет тошнить на каждом канале, рассказывать ужасы плена, хотя выглядет лучше чем до ареста.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Хорошо, что вырвали у Украины политзаключенных... Пусть, даже отпустив террористов и боевиков.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Маскова Илона, он ебёт твой мозг. Утебя сперма течёт с ноздрей. Не связывайся сним.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ронович Рон, да сцыкун Путин. Не стоит об этом здесь говорить.
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