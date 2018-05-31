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Вже скоро: Філарет назвав терміни надання автокефалії УПЦ

1.1тЧитати новину російською

Патріарх константинопольський і синод Вселенського патріархату можуть надати томос про автокефалію Української православної церкви вже в липні.

Про це заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у коментарі "24 каналу".

"Є всі надії, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо томос про автокефалію", - наголосив він.

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Відзначимо, що 31 травня питання про надання автокефалії української церкви розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Томос про автокефалію Української церкви вже готовий.

Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Об'єкт
УПЦ КП
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