Вже скоро: Філарет назвав терміни надання автокефалії УПЦ

Патріарх константинопольський і синод Вселенського патріархату можуть надати томос про автокефалію Української православної церкви вже в липні.

Про це заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у коментарі "24 каналу".

"Є всі надії, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо томос про автокефалію", - наголосив він.

Відзначимо, що 31 травня питання про надання автокефалії української церкви розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Томос про автокефалію Української церкви вже готовий.