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22 лютого • оновлено в 19:51
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Вже не вийдуть: у МВС пригрозили тим, хто прорветься у санаторій у Нових Санжарах

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Порушників, які з певних причин вирішать незаконно проникнути на територію санаторію в Нових Санжарах Полтавськї області, де проходять обсервацію евакуйовані з китайського Уханя громадяни, чекає 14-денний карантин.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що наразі ситуація там контрольована, повідомляє ТСН.

Він додав, що після кількох днів сутичок і заворушень у населеному пункті нині там спокійно. З охорони порядку несуть службу 320 співробітників Нацгвардії, 70 – Національної поліції та 16 – працівників ДСНС.

Санаторій "Нові Санжари"

Санаторій "Нові Санжари"

Українська правда

Новини
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"Наразі у Нових Санжарах все спокійно, немає жодних мітингів і акцій протесту. Співробітники Нацполіції і Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим", – повідомив Геращенко.

Схема санаторію

Схема санаторію

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Протести в Нових Санжарах
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна Полтава
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Думал - Имею неосторожность проживать на территории Мордора ( так исторически сложилось - все поколения здесь были ) . Тем не менее , благодаря Обозревателю у меня открылись глаза на Правду, произошло выздоровление . Перестал смотреть Рос ТВ, Соловьева и Скабееву - подонков этих лживых, перестал слушать радио, даже русские песни народные, с утра - на любимый сайт , вечером - на любимый сайт ! Читаешь взвешенные и объективные статьи умных авторов, культурно дискутируешь с культурными читателями и начинаешь понимать, что действительно - врут Рос СМИ, зря внушают надежду на просветление и оздоровление Великой Украины ! Убедился благодаря Обозревателю - Украине все же пришел полный ..здец. Жаль, хорошая была страна.Пожалуй останусь в отсталой Рашке.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Парочки джавелинов не хватает
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Умеют же xoxлы из медицинского учреждения сделать концлагерь! Больше ада, свинопасы!
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