Порушників, які з певних причин вирішать незаконно проникнути на територію санаторію в Нових Санжарах Полтавськї області, де проходять обсервацію евакуйовані з китайського Уханя громадяни, чекає 14-денний карантин.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що наразі ситуація там контрольована, повідомляє ТСН.

Він додав, що після кількох днів сутичок і заворушень у населеному пункті нині там спокійно. З охорони порядку несуть службу 320 співробітників Нацгвардії, 70 – Національної поліції та 16 – працівників ДСНС.

Санаторій "Нові Санжари" Українська правда

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"Наразі у Нових Санжарах все спокійно, немає жодних мітингів і акцій протесту. Співробітники Нацполіції і Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим", – повідомив Геращенко.

Схема санаторію ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

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