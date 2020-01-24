Каждый день мне звонит хоть один человек с вопросом : Что делать? Кто-то из близких или знакомых тяжело болен, первичный диагноз: рак молочной железы, диагностировали поздно. И теперь метастазы. Все плохо ...
И ужасно дорогое лечение.....
Один звонок в день. Дней в году 365, а заболеют в Украине около 15 000 женщин в год. Половина из них уходит от нас в первый же год.... А во всем мире только 5%. В Японии вообще 1% . В Украине проблема с ранней диагностикой рака груди.
Почему же мои посты, с просьбой раз в году пройти обследования у маммолога, не собирает лайки и главное ПЕРЕПОСТЫ?
Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?
Равнодушие - тоже преступление.
Не звоните мне потом....
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