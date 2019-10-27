"В'ялений Ілліч під пиво": у "ДНР" оскандалилися дивним магазином

В окупованому Росією Донецьку похвалилися відкриттям нового магазину з дивною назвою — "М'ясний Ілліч".

Про це написав український журналіст і блогер Денис Казанський. На своїй сторінці у Twitter він також поділився відповідним знімком.

"У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт. Бракує тепер тільки" Молочного Сталіна", — підписав фото Казанський.

Магазин "М'ясний Ілліч" у Донецьку twitter.com/den_kazansky

Користувачі соцмережі оцінили креативність терористів. У коментарях вони почали припускати, що ті відкриють в окупованих містах наступного разу. А також пропонували новим установам назви, водночас перекручуючи імена ватажків терористів "Л/ДНР" і колишніх радянських політиків.

"Фірмова страва: маринований шашлик 95-річної витримки", "М'ясо із цвіллю? Липовий мед теж продається?", "В'ялений Ілліч під пиво. І недорого і красиво", "Ну, тепер заживуть! Одразу ж комендантську годину скасують!", "Я б посперечався, хто з них більш молочний. "М'ясний Сталін" теж непогано звучить. Епатажненько", "Членам компартії ДНР знижки", "Овочевий Андропов і булочна Молотова", "Це ще не дно... Занурення триває із кожним днем", "Кукурудза, попкорн Хрущова", "Кажуть, фарш "моторола" завезли", "Таке враження, що на цій території над людьми проводять якісь дослідження, ну все вже перепробували, ядерну бомбу хіба що ще не скинули", " Вирішили все-таки Мавзолей утилізувати, а куди м'ясо дівати?", "Суть не в назві, а в тому, що магазини відкриваються, значить, життя кипить, республіка розвивається, то на**й нам зелупенці грузять, що повинні туди бабло перти? Не заважайте жити молодим державам!" — емоційно прокоментували пост підписники.

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Скріншот twitter.com/den_kazansky

У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт.



Бракує тепер тільки "Молочного Сталіна" pic.twitter.com/obdWPDfyXN - Денис Казанський (@den_kazansky) 27 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі жорстко висміяли плакат із написом "З відродження музею до відродження Донбас Арени", розміщений на території окупованого терористами "ДНР" Донецька. Користувачі вказали на нищівний вплив "руского міра".

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