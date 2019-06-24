Вулиці стали річками: в Хмельницькому трапився масштабний потоп. Фото і відео

Хмельницьку область накрили потужні зливи, які затопили цілі вулиці і житлові будинки в регіоні.

Про це пише місцеве видання vsim.ua. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше від негоди постраждали Хмельницький і Кам'янець-Подільський. Саме в цих містах чергові караули ДСНС залучалися найчастіше для допомоги в ліквідації наслідків злив. Крім того, виклики надійшли також із Старосинявського і Тефіпільского районів.

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

Зокрема, в Хмельницькому затопило вулицю Зарічанська і мікрорайон Дубове, а також приватні будинки. Відзначається, що рятувальники змушені були відкачувати воду пожежними помпами.

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС у Хмельницькій області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті через сильні дощі затопило десятки житлових будинків і понад дві сотні домогосподарств.

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