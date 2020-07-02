ЗСУ готуються до наступу в умовах міста, – Хомчак

Збройні сили України стали більш посилено готувати до наступу в міських умовах.

Про це в інтерв'ю Army Inform заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він уточнив, що війська мають бути готовими до різного розвитку подій.

"Зараз ми набагато більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За шість років ми навчилися добре оборонятися. А війська мають бути навченими і наступати вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Таке завдання я поставив ще рік тому", – наголосив командувач ЗСУ.

Щодо можливості силового звільнення Донбасу, Хомчак сказав, що він відповідає лише за боєздатність і готовність армії адекватно реагувати, тому це питання краще адресувати політикам.

"Від себе скажу, що зараз робляться величезні зусилля з боку президента, українського дипломатичного корпусу, наших переговірників для пошуку таких аргументів, створення такої ситуації, щоб Російська Федерація прибралася з Донбасу", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі отримають американські протитанкові комплекси Javelin. За словами Руслана Хомчака, зараз одна бригада на військовому полігоні відпрацьовує тактику застосування цих ПТРК.