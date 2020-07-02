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ЗСУ готуються до наступу в умовах міста, – Хомчак

Юрій Сергієнко
Суспільство
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Хомчак розповів про підготовку до наступу

Хомчак розповів про підготовку до наступу.

Збройні сили України стали більш посилено готувати до наступу в міських умовах.

Про це в інтерв'ю Army Inform заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він уточнив, що війська мають бути готовими до різного розвитку подій.

"Зараз ми набагато більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За шість років ми навчилися добре оборонятися. А війська мають бути навченими і наступати вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Таке завдання я поставив ще рік тому", – наголосив командувач ЗСУ.

Щодо можливості силового звільнення Донбасу, Хомчак сказав, що він відповідає лише за боєздатність і готовність армії адекватно реагувати, тому це питання краще адресувати політикам.

"Від себе скажу, що зараз робляться величезні зусилля з боку президента, українського дипломатичного корпусу, наших переговірників для пошуку таких аргументів, створення такої ситуації, щоб Російська Федерація прибралася з Донбасу", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі отримають американські протитанкові комплекси Javelin. За словами Руслана Хомчака, зараз одна бригада на військовому полігоні відпрацьовує тактику застосування цих ПТРК.

УкраїнаВійна на ДонбасіЗбройні сили УкраїниРуслан Хомчак
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