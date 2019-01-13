''Всім сперму академіка!'' З'ясувався показовий нюанс життя в путінській Росії

Демографічна проблема в путінській Росії посилюється, проте її рішенням поки ніхто не займається.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода" за мотивами бесіди з режисером-документалістом Інною Денисово., яка зіткнулася з труднощами народити дитину в РФ на власному досвіді. За її словами, в країні не існує заборон, які ставлять у західних країнах.

"Путінська Росія сьогодні – зручне місце для репродукції: в ній все купується і продається. До Росії сьогодні їдуть швейцарці, німці та американці", – розповіла жінка.

Новини У Росії запропонували боротися з демографічними проблемами багатожонством

Демографічна криза в Росії Центр Сулакшин

При цьому вона пояснила, що проблема також і в усвідомленні реальності – у пропагандистській Росії, запевнила режисер, складно мислити тверезо.

Інна Денисова Радио Своода

"Російські жінки, які оплачують пізнє материнство, категорично не хочуть купувати сперму водія вантажівки. Навіть якщо він буде рум'яний, такий, що пашить здоров'ям і класний, як з порнофільму. Все одно ніхто не захоче мати від нього дітей. А від страшного лисого маленького академіка – з великим задоволенням ", – зазначила Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юристи розповіли про особливості демографічної кризи в Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.