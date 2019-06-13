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/Суспільство

"Всі заснули!" У мережі показали "переповнений" Кримський міст

9.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фото, на яких зображений пустий Кримський міст, побудований окупантами, щоб з'єднати Росію з анексованим півостровом.

Нічні знімки були опубліковані в Twitter RoksolanaToday & Крим25%. Скаженого трафіку, на який розраховувала Росія, на мосту не спостерігається.

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"Просто ніч і всі поснули!" – йдеться в іронічному коментарі до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що 9-10 грудня по Кримському мосту можуть запустити залізничний рух. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А в чем суть, машины то есть на фотографии
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Красивый ночной Крымский Мост. .Ночью даже Мост спит.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Мост отдыхает, а вы твари нацисты визжите)))
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