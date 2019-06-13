"Всі заснули!" У мережі показали "переповнений" Кримський міст

У мережі з'явилися нові фото, на яких зображений пустий Кримський міст, побудований окупантами, щоб з'єднати Росію з анексованим півостровом.

Нічні знімки були опубліковані в Twitter RoksolanaToday & Крим25%. Скаженого трафіку, на який розраховувала Росія, на мосту не спостерігається.

"Просто ніч і всі поснули!" – йдеться в іронічному коментарі до фото.

Просто ніч і всі поснули! pic.twitter.com/vkqoEvPwbD - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що 9-10 грудня по Кримському мосту можуть запустити залізничний рух. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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