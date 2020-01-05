"Всі тварини рівні, але деякі рівніші?" СБУ закликали відповісти на приїзд Dr. Alban з подачі Зеленського

Український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

Про це він написав у своєму Facebook і закликав СБУ дати офіційну відповідь. За його словами, приводом до такого звернення став недавній виступ шведського співака Dr.Alban на новорічному шоу "Вечірній квартал", який раніше відвідував окупований Крим і приїхав в Україну "за особистої участі президента Володимира Зеленського".

"Відео виступу Dr. Alban опубліковано в Фейсбуці "Кварталу 95" і не є секретом. Сам він написав в Instagram, що йому був заборонений в'їзд в Україну через його попереднє шоу на оспорюваному острові Крим, але з втручанням президента він зміг потрапити в Україну. Вітаю всіх нас. Після дозволу в'їжджати в Україну Добронравову зі "Сватів", який теж виступав в Криму, приїхав і Dr.Alban. І це сталося особистої участі президента Зеленського. Новий тренд запущений. Депутати повинні запитати у СБУ, на якій підставі в Україну пускають порушників закону і нехай дадуть офіційну відповідь", – обурився Береза.

Шведський співак Dr.Alban і Віла Фейсбук Борислава Берези

Політик нагадав, що в США скасували концерти російського джазмена Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму. Запланований захід зник з календаря клубу Blue Llama Jazz після того, як місцеві активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію музиканта. Бутман також був довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах у 2018 році.

"У США вважають, що Крим – це Україна, а ті хто підтримав його анексію або виступали там – повинні бути піддані обструкції. У нас теж є закон, ми тепер живемо по цитаті з безсмертного твору Оруелла "Скотний двір" – Всі тварини рівні, але деякі рівніші. Думаю, що тепер і Пореченкова з Охлобистіним можна пускати в Україну? У них, правда, немає такої індульгенції, як участь у "Сватах" або в новорічному шоу "Кварталу", але теж можна щось придумати", – підкреслив політік.

Как повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Федір Добронравов, який зіграв одну з головних ролей в серіалі "Свати", більше не входить в список осіб, які загрожують національній безпеці України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!