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30 грудня • оновлено в 01:39
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"Всі щасливі!" Зеленський зробив гучну заяву про боротьбу за українців

1.1т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому важко далося рішення про видачу злочинців "Л/ДНР" в обмін на українців.

Після того, як Зеленський зустрів полонених в "Борисполі", на його сторінках соціальних мережах з'явився пост, в якому він зазначив: "Загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв – мій обов'язок як президента".

"81 українець і українка отримали свободу. П'ятеро заради своїх близьких залишилися на тимчасово окупованих територіях. 76 повернулися до вільної і безпечної України. Вони будуть зустрічати Новий рік з батьками, сім'ями, дітьми та друзями. І тому ми всі щасливі", – написав він , подякувавши своїм помічникам і всім, хто працював над звільненням людей.

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Зеленський зазначив, що на цьому "боротьба за звільнення українців не закінчена", ще треба повернути решту полонених.

"І, якщо в цьому буде потреба, я, не вагаючись, віддам сто злочинців за одного українського героя. Хто б це не був – воїн, розвідник, журналіст, активіст або просто патріот своєї батьківщини", – додав Зеленський.

Зеленський зустрів полонених

Зеленський зустрів полонених

Офіс президента

Зеленський зустрів полонених

Зеленський зустрів полонених

Офіс президента

Зеленський зустрів полонених

Зеленський зустрів полонених

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Мир Миру
Мир Миру
От не треба казати, що "всі щасливі". Путін нещасливий, бо не може так відкрито зустрічати і вітати своїх найманих бойовиків.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мда, эти люди не способны править! Горе, избравшим, Аминь.
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