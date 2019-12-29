"Всі щасливі!" Зеленський зробив гучну заяву про боротьбу за українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому важко далося рішення про видачу злочинців "Л/ДНР" в обмін на українців.

Після того, як Зеленський зустрів полонених в "Борисполі", на його сторінках соціальних мережах з'явився пост, в якому він зазначив: "Загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв – мій обов'язок як президента".

"81 українець і українка отримали свободу. П'ятеро заради своїх близьких залишилися на тимчасово окупованих територіях. 76 повернулися до вільної і безпечної України. Вони будуть зустрічати Новий рік з батьками, сім'ями, дітьми та друзями. І тому ми всі щасливі", – написав він , подякувавши своїм помічникам і всім, хто працював над звільненням людей.

Зеленський зазначив, що на цьому "боротьба за звільнення українців не закінчена", ще треба повернути решту полонених.

"І, якщо в цьому буде потреба, я, не вагаючись, віддам сто злочинців за одного українського героя. Хто б це не був – воїн, розвідник, журналіст, активіст або просто патріот своєї батьківщини", – додав Зеленський.

Зеленський зустрів полонених Офіс президента

Зеленський зустрів полонених Офіс президента

Зеленський зустрів полонених Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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