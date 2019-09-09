"Всі на "виборах"?" Порожні пляжі в Криму потрапили на фото

В анексованому Криму знову показали безлюдні пляжі Чорного і Азовського морів.
Підтверджуючі знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, у кадр потрапили Євпаторія, Керч і Попівка, де раніше проходив фестиваль "Республіка КаZантип". На фото не видно жодної душі.
Пляж у Керчі
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Пляж в Євпаторії
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
"Всі на "виборах"," Не густо людей – ще не доголосували", "Оксамит сезону , – відреагувала блогер.
У мережі показали порожні пляжі Криму
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
У мережі показали порожні пляжі Криму
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
в околицях Євпаторії теж не густо людей-ще не доголосувати pic.twitter.com/lL0uJUe41Y- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 9, 2019
Азовське море- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 9, 2019
Казантипський залив
Все на "виборах" 😂 pic.twitter.com/wqMgGlNELq
Керч- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 8, 2019
Золоте
оксамит сезону pic.twitter.com/GpA2WafD4s
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі півострова показали відсутність туристів всупереч заявам так званого голови Криму Сергія Аксьонова про мільйони відпочивальників.
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