"Всі на "виборах"?" Порожні пляжі в Криму потрапили на фото

В анексованому Криму знову показали безлюдні пляжі Чорного і Азовського морів.

Підтверджуючі знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапили Євпаторія, Керч і Попівка, де раніше проходив фестиваль "Республіка КаZантип". На фото не видно жодної душі.

Пляж у Керчі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Пляж в Євпаторії Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Всі на "виборах"," Не густо людей – ще не доголосували", "Оксамит сезону , – відреагувала блогер.

У мережі показали порожні пляжі Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У мережі показали порожні пляжі Криму Twitter RoksolanaToday & Крим25%

в околицях Євпаторії теж не густо людей-ще не доголосувати pic.twitter.com/lL0uJUe41Y - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 9, 2019

Азовське море

Казантипський залив

Все на "виборах" 😂 pic.twitter.com/wqMgGlNELq - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 9, 2019

Керч

Золоте

оксамит сезону pic.twitter.com/GpA2WafD4s - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі півострова показали відсутність туристів всупереч заявам так званого голови Криму Сергія Аксьонова про мільйони відпочивальників.

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