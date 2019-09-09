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10 вересня • оновлено в 06:35
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"Всі на "виборах"?" Порожні пляжі в Криму потрапили на фото

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В анексованому Криму знову показали безлюдні пляжі Чорного і Азовського морів.

Підтверджуючі знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапили Євпаторія, Керч і Попівка, де раніше проходив фестиваль "Республіка КаZантип". На фото не видно жодної душі.

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Пляж у Керчі

Пляж у Керчі

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Пляж в Євпаторії

Пляж в Євпаторії

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Всі на "виборах"," Не густо людей – ще не доголосували", "Оксамит сезону , – відреагувала блогер.

У мережі показали порожні пляжі Криму

У мережі показали порожні пляжі Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У мережі показали порожні пляжі Криму

У мережі показали порожні пляжі Криму

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі півострова показали відсутність туристів всупереч заявам так званого голови Криму Сергія Аксьонова про мільйони відпочивальників.

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Теми
Анексія Криму відпочинок Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Идиотка упорно не хочет показывать полные пляжи на Южном берегу! Украинцы будут в шоке.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
почему навес от солнца не жовто-блакитный?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
хохлятская забава- рассказывать самим себе о провале курортного сезона в Крыму.
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