Закликав захопити Україну і проклинав ПЦУ: що говорив померлий Чаплін про Україну

Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який помер 26 січня, був затятим ненависником України і підтримував агресію Кремля.

Він запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців. OBOZREVATEL пропонує згадати деякі з них:

Чаплін закликав не відспівувати хрещених в УПЦ КП, заявивши, що вони "не належать до істинної церкви".

"Відспівувати їх — кощунство. Альтернативний погляд якраз аморальний і в корені протилежний вченню Христа. Але саме цей погляд стоїть за томосошукачами. Причому "євроінтегратори" порушують навіть базовий принцип європейського права, що стосується релігії: кожна громада вірян має право сама вирішувати, за кого і як їй молитися ".

Він різко виступав проти створення в Україні автокефальної церкви, погрожуючи державі знищенням.

"Після викорінення в навколишніх землях істинного православ'я – чи потрібні будуть такі землі Господу? Адже на них навряд чи мислимим буде порятунок – навіть в катакомбах... І чи не зробить Він так, що в цих землях взагалі нічого живого не залишиться на сотні років. Бог карає".

Чаплін ненавидів Україну

Чаплін звинувачував Константинополь через надання Томосу ПЦУ і закликав створити новий патріархат.

"Константинополь перестав бути церквою. Це секта, яка має завдання від глобальних богоборців переформатувати православне християнство, в тому числі через Україну".

Також він закликав РПЦ піддати анафемі главу ПЦУ Епіфанія і Вселенського патріарха Варфоломія.

"Засуджуємо беззаконне створення автокефальної Православної церкви України, що представляє із себе об'єднання розкольників. Просимо РПЦ піддати анафемі патріарха Варфоломія, як ворога церкви, єретика і розкольника. За словами святих, гріх розколу не змивається навіть мученицькою кров'ю. Також просимо піддати анафемі і главу новоствореного розколу митрополита Епіфанія".

Чаплін також підтримував агресію Путіна в Україні, закликаючи "рятувати росіян від трагедій", і повернути Росії українські землі навіть ціною життя.

"Розділений російський народ – народ Великоросії, Малоросії, Білої Русі – возз'єднається. Для цього влада Росії має перестати боятися Заходу, як в 2014 році, кинувши на зло російських людей в Одесі, Харкові, Миколаєві".

Всеволод Чаплін news.ap-pa.ru

Як писав OBOZREVATEL, Чаплін також відрізнявся скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну з США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.

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