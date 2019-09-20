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20 вересня • оновлено в 11:28
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"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

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У мережі досі не вщухає ажіотаж серед кримчан з приводу ініціативи про перейменування окупованого українського півострова.

Бурхливі дискусії спалахнули у Facebook і Twitter і розділили користувачів на два табори – одні підтримують популістську ідею, а інші висміюють її через безглуздість.

Як не дивно, головним противником перейменування став ватажок окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов.

"Подібні ініціативи не потрібні і не актуальні. У 2014 році на батьківщину – в Російську Федерацію – "повернулася" Республіка Крим. Цю назву ми повинні зберегти. Дискусії на ці теми слід залишити для обговорення в науково-історичних колах. Давайте займатися справою", – написав він, виправдовуючи захоплення української території Росією.

Прихильники окупації підтримали його в коментарях під постом, зазначивши, що не бачать для півострова іншої назви, крім Криму.

"Наш Крим і не інакше", "Згоден! Досить дебілізмом займатися. Автора відшмагати біля радміну", "Я за Крим! І це питання закрите!", "Дурниці. Яка Таврида? Тільки Крим", "Таааак, з креативом у назвах у нас туго. Форум Таврида, траса Таврида, Крим – Таврида. Все буде ставрида", – пишуть вони.

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"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

Крим

Крим

"24 канал"

Разом з тим, серед фанатів "русского міра" у Криму знайшлися і ті, хто виступив за перейменування на Тавриду. Піддавшись кремлівській пропаганді, вони заявили, що це ще раз підтвердить імперський статус Росії.

"Я підтримую назву "Таврида". У Тавриці хрестився Володимир, в Тавриді затверджувалася Росія. У Криму затверджувалася тільки Туреччина", "Це Таврида", "Перша республіка мала назву Таврида, на ЖД технікумі навіть меморіальна дошка з цього приводу висить!" – наводять дивні аргументи в коментарях.

"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

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Що стосується проукраїнськи налаштованих кримчан, то вони сприйняли клич окупантів-популістів з насмішкою і затролили їх.

"Раз пішов такий грецький гамбіт, пропоную і південній частині нинішньої Раші повернути "історичну" назву – Скіфія. А оскільки на карті взагалі не існує центральних і північних частин власне самої Раші, то правильніше буде країну назвати Арстією – від грецького слова ἀχανές – порожнеча. Заодно і адміністративно-територіальний поділ в Арстії переглянути на користь Сатрапії. Погодьтеся – набагато помпезніше буде звучати: Сатрап Арстії Аксеніс таврійський. Або глава країни – Тиран Арстії Путінісіс", – пише Едем Дудаков.

"Каламутять вкиданням. Мінімально – відволікають від д*пи. Максимально – замітають сліди, переоформлюють крадене", – відзначили в популярному блозі RoksolanaToday&Крим25%.

"Гриціан Таврійський був? Був. А татари таврійські слабо, будемо татари кримськотаврійські або навпаки? Жесть", – продовжують сміятися кримчани в коментарях.

"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • так званий віцепрем'єр "уряду" окупованого Криму, постійний представник республіки при президентові РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова на Республіку Крим – Тавриду.

  • Її запропонував глава національно-культурної автономії греків Криму "Таврида" Іван Шонус. Він вважає, що це зміцнить "російський статус півострова".

  • Раніше безглузду ідею просував скандальний російський політик Володимир Жириновський.

  • Однак перший глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що окупанти не мають права робити це.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А какое отношение Украина имеет к внутре крымской дискуссии?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Как будет называться Крым/Таврида - это дело местных жителей. Пусть решают сами, на референдуме или через своих представителей в представительных органах власти - их это дело. И не следует киевлянам, москвичам, львовянам, черниговцам, нижегородцам, минчанам, псковичам, парижанам совать свой нос в чужие дела.
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70rus xxx
70rus xxx
Селяне,вас это иппет,как назовем?Посапывайте в 2 дырочки.
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