"Все буде страврида": в мережі спалахнули суперечки через перейменування Криму

У мережі досі не вщухає ажіотаж серед кримчан з приводу ініціативи про перейменування окупованого українського півострова.

Бурхливі дискусії спалахнули у Facebook і Twitter і розділили користувачів на два табори – одні підтримують популістську ідею, а інші висміюють її через безглуздість.

Як не дивно, головним противником перейменування став ватажок окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов.

"Подібні ініціативи не потрібні і не актуальні. У 2014 році на батьківщину – в Російську Федерацію – "повернулася" Республіка Крим. Цю назву ми повинні зберегти. Дискусії на ці теми слід залишити для обговорення в науково-історичних колах. Давайте займатися справою", – написав він, виправдовуючи захоплення української території Росією.

Прихильники окупації підтримали його в коментарях під постом, зазначивши, що не бачать для півострова іншої назви, крім Криму.

"Наш Крим і не інакше", "Згоден! Досить дебілізмом займатися. Автора відшмагати біля радміну", "Я за Крим! І це питання закрите!", "Дурниці. Яка Таврида? Тільки Крим", "Таааак, з креативом у назвах у нас туго. Форум Таврида, траса Таврида, Крим – Таврида. Все буде ставрида", – пишуть вони.

Крим "24 канал"

Разом з тим, серед фанатів "русского міра" у Криму знайшлися і ті, хто виступив за перейменування на Тавриду. Піддавшись кремлівській пропаганді, вони заявили, що це ще раз підтвердить імперський статус Росії.

"Я підтримую назву "Таврида". У Тавриці хрестився Володимир, в Тавриді затверджувалася Росія. У Криму затверджувалася тільки Туреччина", "Це Таврида", "Перша республіка мала назву Таврида, на ЖД технікумі навіть меморіальна дошка з цього приводу висить!" – наводять дивні аргументи в коментарях.

Що стосується проукраїнськи налаштованих кримчан, то вони сприйняли клич окупантів-популістів з насмішкою і затролили їх.

"Раз пішов такий грецький гамбіт, пропоную і південній частині нинішньої Раші повернути "історичну" назву – Скіфія. А оскільки на карті взагалі не існує центральних і північних частин власне самої Раші, то правильніше буде країну назвати Арстією – від грецького слова ἀχανές – порожнеча. Заодно і адміністративно-територіальний поділ в Арстії переглянути на користь Сатрапії. Погодьтеся – набагато помпезніше буде звучати: Сатрап Арстії Аксеніс таврійський. Або глава країни – Тиран Арстії Путінісіс", – пише Едем Дудаков.

"Каламутять вкиданням. Мінімально – відволікають від д*пи. Максимально – замітають сліди, переоформлюють крадене", – відзначили в популярному блозі RoksolanaToday&Крим25%.

Третій пункт "глибоке здивування" -50%

каламутять вкиданням

Мінімально-відволікають від дупи

Максимально-замітають сліди-переоформлюють крадене pic.twitter.com/As1eI3TspM - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 17, 2019

"Гриціан Таврійський був? Був. А татари таврійські слабо, будемо татари кримськотаврійські або навпаки? Жесть", – продовжують сміятися кримчани в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

так званий віцепрем'єр "уряду" окупованого Криму, постійний представник республіки при президентові РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова на Республіку Крим – Тавриду.

Її запропонував глава національно-культурної автономії греків Криму "Таврида" Іван Шонус. Він вважає, що це зміцнить "російський статус півострова".

Раніше безглузду ідею просував скандальний російський політик Володимир Жириновський.

Однак перший глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що окупанти не мають права робити це.

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