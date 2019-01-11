Снігова пастка на Запоріжжі: врятовані майже 700 осіб

У Запорізькій області рятувальники за цей тиждень звільнили зі снігового полону 673 людини. Всім їм вдалося вчасно надати необхідну допомогу — постраждалих і обморожених немає.

Про це у ефірі ObozTV розповіла начальник сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева. За її словами, лише за останню добу рятувальники 30 разів залучалися до надання допомоги населенню.

"Зі снігових заметів нам вдалося звільнити 316 одиниць техніки. З них 8 карет "Швидкої допомоги", 75 вантажівок, 8 пасажирських автобусів, 2 маршрутних таксі і один маршрутний автомобіль", — додала Баришева.

Вона уточнила, що по області працювало 16 одиниць спецтранспорту та 59 осіб особового складу ДСНС. Зараз циклон триває і рятувальники перебувають у повній бойовій готовності. На цілодобовому чергуванні стоять оперативні групи, які будь-якої миті зможуть надати необхідну допомогу в будь-якій частині області.

"Зараз дороги проїзні, але до вечора ми чекаємо ускладнень. Тому рух, можливо, знову буде призупинено", — попередила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі триває активне розчищення вулиць від снігових завалів. На вулицях працює 27 одиниць техніки.

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