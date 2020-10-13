Комаровський: у великої кількості людей є вроджений імунітет до COVID-19

У багатьох людей є вроджений імунітет до COVID-19, вважає доктор Євген Комаровський.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону український педіатр заявив, що такі люди не можуть захворіти на коронавірус, передає "Гордон".

"До коронавірусу у досить великої кількості людей, очевидно, є вроджений імунітет. Вони просто не хворіють, і все. Тобто перехворіють не всі, тому що хтось не може цим захворіти за визначенням. У нього така імунна система, що її коронавірус перемогти не може. І таких людей чимало", – сказав Комаровський.

На думку лікаря, на колективний імунітет до COVID-19 покладатися не можна.

"Ми зараз постійно намагаємося оцінювати колективний імунітет за наявністю антитіл. Кажуть: "Ось навіть у Нью-Йорку антитіла всього у 30%, незважаючи на такий спалах", тобто нам усім до колективного імунітету, до 60–70% [перехворілих у популяції ], ще дуже довго.

Але вже ж відомо всім, що величезна кількість людей хворіє і в них немає антитіл (або вони виявляються в незначній кількості), при цьому імунна система залишає клітини пам'яті, вона може в подальшому справлятися з інфекцією", – зазначив Комаровський.

Він підкреслив, що насправді вчені "не дуже розуміють", на якому людство етапі в плані колективного імунітету.

"Тому що значна кількість людей не захворіє або ж перехворіє дуже легко або безсимптомно", – пояснив доктор.

Медик вважає, що коронавірус стане звичайним захворюванням, таким же як грип.

"У результаті рано чи пізно ми вийдемо на те, що смертність або летальність [від коронавірусу буде] на рівні грипу. Ми до цього прийдемо. Незважаючи на те, що мене дуже критикували за спробу порівняння коронавірусу з грипом", – сказав лікар.

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