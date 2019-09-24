Возвращение Януковича: адвокат сказал, какую роль сыграет отмена санкций ЄС

Адвокати президента-втікача Віктора Януковича збираються використовувати рішення Європейського суду щодо скасування санкцій ЄС з їх підзахисного в Апеляційному суді, де розглядається апеляція на вирок експрезиденту.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів один з адвокатів експрезидента Віталій Сердюк, на його думку, таке рішення Європейського суду підтверджує політичний і незаконний характер переслідування його підзахисного.

"Безумовно ми будемо звертати увагу Апеляційного суду на дане рішення. Воно є основним для початку кримінального переслідування всіх, хто брав участь у масштабній акції з дискредитації екс-президента України, хто брав участь у фальсифікації документів і введення в оману українського суспільства щодо здійснень клієнтом злочинів", – говорить він.

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За його словами, Апеляційний суд зобов'язаний прийняти до уваги даний факт, оскільки рішення Європейського суду є обов'язковим і для України.

На питання, коли ж можна очікувати рішення Апеляційного суду щодо оскарження вироку Януковичу, Сердюк відповів: "Ми не можемо поки що говорити про терміни, справа рухається, вчора Апеляційний суд розпочав розгляд по суті наших матеріалів. Обсяг матеріалів дуже великий, і скільки на їх розгляд піде часу, мені важко сказати".

Віктор Янукович

Разом з тим, адвокат підкреслив, що повернення Януковича в Україну залежить не тільки від скасування вироку і закриття справи, а й притягнення до відповідальності організаторів в замаху на вбивство експрезидента. Сердюк каже, що це була одна з причин, через яку його підзахисний покинув територію України, і ці люди все ще не відмовилися від своїх намірів.

"По цим людям вже відкриті кримінальні виробництва в ГБР, і цей факт, а також зняття санкцій, є передумовою для повернення Януковича", – заявив Сердюк, зазначивши, що час в даному випадку працює на захист, хоча і не береться прогнозувати точну дату появи екс-президента в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти швидкого українського президента Віктора Януковича. Пізніше було опубліковано офіційне рішення суду.

Раніше Сердюк повідомляв про те, що колишній український президент Віктор Янукович має намір повернутися в Україну.

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