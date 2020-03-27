Воював за ДАП: стало відомо про смерть Героя-десантника ЗСУ

У п'ятницю, 27 березня, стало відомо про смерть воїна-десантника ЗСУ Андрія Мельника, який пройшов бої за Донецький аеропорт.

Трагічну новину повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, уточнивши, що на війні захисник зазнав серйозних поранень, після яких так повністю і не зміг відновитися.

"Вмирають на війні. І вмирають через війну. Сьогодні, 27 березня, зупинилося серце десантника Андрія Мельника. Воїна і захисника, який у 2014-2015 роках пройшов бої за донецький аеропорт", – сказано в повідомленні.

Андрій Мельник Facebook "Повернись живим"

За словами волонтерів, з 2015 року Герой пересувався на інвалідному візку, оскільки мав серйозні пошкодження шлунку, кишківника, спинного мозку, був паралізований, а потім пережив і ампутацію обох ніг.

"Якщо хтось за життя і відчув на собі всі наслідки війни, то це – Андрій Мельник. Світла пам'ять воїну, життя якого сьогодні війна забрала на мирній території!" – написали в некролозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня ворожий снайпер убив на Донбасі бійця 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, сержанта Олексія Золіна з Житомира. Військовослужбовцю було 35 років, у нього залишилася трирічна донька.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!