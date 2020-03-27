Головна Новини
27 березня • оновлено в 16:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Воював за ДАП: стало відомо про смерть Героя-десантника ЗСУ

1.2т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 27 березня, стало відомо про смерть воїна-десантника ЗСУ Андрія Мельника, який пройшов бої за Донецький аеропорт.

Трагічну новину повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, уточнивши, що на війні захисник зазнав серйозних поранень, після яких так повністю і не зміг відновитися.

"Вмирають на війні. І вмирають через війну. Сьогодні, 27 березня, зупинилося серце десантника Андрія Мельника. Воїна і захисника, який у 2014-2015 роках пройшов бої за донецький аеропорт", – сказано в повідомленні.

Андрій Мельник

Андрій Мельник

Facebook "Повернись живим"

За словами волонтерів, з 2015 року Герой пересувався на інвалідному візку, оскільки мав серйозні пошкодження шлунку, кишківника, спинного мозку, був паралізований, а потім пережив і ампутацію обох ніг.

"Якщо хтось за життя і відчув на собі всі наслідки війни, то це – Андрій Мельник. Світла пам'ять воїну, життя якого сьогодні війна забрала на мирній території!" – написали в некролозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня ворожий снайпер убив на Донбасі бійця 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, сержанта Олексія Золіна з Житомира. Військовослужбовцю було 35 років, у нього залишилася трирічна донька.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бої за Донецький аеропорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Бої за Донецький аеропорт Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
повернись живим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
34
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Очередной максим сдох. И х..й с ним!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Красавец!!! Каждому укр карателю по инвалидной коляске!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги