"Вова все перевіряє!" У скандалі з Гонтаревою і "Кварталом 95" сплив новий нюанс

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева, яку висміяли у випуску "Кварталу 95" через підпал її будинку, нажила багато ворогів.

Таку думку висловила журналістка Ірина Ромалійская на сторінці в Facebook, відзначивши, що серед них, як видно, і бізнесмен, колишній співвласник Приватбанку, Ігор Коломойський.

"Рідний колектив президента України "Квартал 95" вийшов на каналі "1+1" Ігоря Коломойського з цинічним номером "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала" і "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича". Гореничі - селище, де був будинок у Валерії Гонтаревої, в якому, на щастя, ніхто не згорів. "Валерич" - по батькові Коломойського. І вишенька - цей номер артист Кошовий виконував разом з Національним заслуженим академічним народним хором імені Верьовки", - написала вона.

"І ще трохи контексту. Артистка "95 кварталу" Олена Кравець в одному зі своїх останніх інтерв'ю розповідала про взаємодію колективу авторів цього гумористичного шоу з президентом України Володимиром Зеленським: "Вова все перевіряє. Він вичитує тексти", - зазначила журналістка.

Виступ Кварталу 95 колаж

Вона запитала, чи будуть розслідувані злочини проти Гонтаревої, хто відповідальний за це цькування.

"Чому в цій відверто політичній історії бере участь державний колектив? Як на такі "жарти" відреагує МВФ, інвестори, західні політики?" - підсумувала Ромалійська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський попросив вибачення у екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої через скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовкою.

На скандал відреагувала і сама Гонтарева. "Це сором! Глузувати над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", - сказала вона.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!