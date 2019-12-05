Власть артистов-клоунистов создала условия, при которых в Украину навострился отборный шлак из лепрозория, который считает себя тоже артистами-кодонистами-певцами-массажистами. Помнится, когда под зад получили первые шлаковые персонажи из страны, в центре которой стоит комплекс "Испорченный Диснейленд", у нас подняли вой их молочные братья по цеху. Особенно это проявилось, когда в Украину на Евровидение не пустили "певунью"-инвалида.
Тогда из себя начали давить пасту "патриоты" типа Вакарчука и Скрыпки, мол искусство вне политики. Но они не учли всего два небольших, но очень важных момента. Первый, они присовокупили себя к извозчикам и проституткам, которых адмирал Колчак определил в категорию, которых нельзя бить в виду их аполитичности и служению любой власти. Уж не знаю, как извозчики, коих давно нет, а вот проститутки наверняка обиделись бы от соединения в одну категорию с такими аморфными нарциссами.
Ну а второй момент связан с их апломбом, с которым они называют свое "творчество", замешанное на безвкусице, плагиате и часто – полном отсутствии каких-то профессиональных навыков. Просто возьмите любого дипломированного певца или музыканта и поинтересуйтесь, сколько времени они проводят в репетициях, чтобы не утратить своих профессиональных качеств и быстро поймете, что от искусства там нет ничего, даже оболочки. Это обыкновенная художественная самодеятельность, место которой по баням толстосумов, которым они и демонстрируют свои шансоны и прочие фокусы.
В общем, они могут называть свои поделки искусством, но если продолжить их утверждения дальше и просто принять это за искусство, то настоящее искусство понимается и принимается не только и не столько в сопредельном государстве, с которым идет война, но во всем мире. А кто эту публику знает на расстоянии тысячи километров от границ? Ведь они любят отираться по Франциям, Швейцариям и прочим чистым и ухоженным странам и там, кроме наших бывших, они даром никому не нужны. Вот и все их "искусство".
Но дело не в этом. Вчера наш сегмент Сети взорвало сообщение о том, что из страны вечнозеленых балалаек, к нам собралась, даже не знаю, как это правильно назвать, скорее всего – шайка, под названием "воровайки". Не знаю, что они там делают, скорее всего – поют, но одно название у нормальных людей должно вызывать рвотный рефлекс. Да, оказалось, что с нормальными людьми у нас оказалось хуже, чем в самых пессимистических раскладах, но тем не менее, вот этот шлак – занадто для любой страны, которая официально еще не признала себя дурдомом.
В общем, уже стали стихийно формироваться группы активного приема, но согласно информации сайта "Миротворец", благоразумие все же взяло верх и эта дрянь будет "вороваить" между матрешками и гармошками. Пока Миротворец не подводил с подобной информацией, надеемся, что и этот случай не станет исключением.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.