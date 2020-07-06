ВООЗ закликали вжити заходів через передачу COVID-19 в повітрі

Всесвітню організацію охорони здоров'я закликали звернути увагу на передачу COVID-19 повітряно-крапельним шляхом і переглянути рекомендації боротьби з пандемією.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне звернення підписали 239 учених із 32 країн, передає The New York Times. Експерти зазначили, що вірусні частинки можуть витати в повітрі в закритих приміщеннях і заражати людей при диханні.

Дослідники планують опублікувати повний текст листа на наступному тижні.

У статті говориться, що, "незважаючи на добрі наміри", організація "не йде в ногу з наукою".

"Всесвітня організація охорони здоров'я давно вважає, що коронавірус поширюється, перш за все, великими крапельками, які при виділенні зараженими людьми при кашлі та чханні швидко падають на поверхню.

Але у відкритому листі до ВООЗ 239 вчених привели докази, що свідчать про те, що більш дрібні частинки можуть заражати людей", – сказано в тексті.

Журналісти підкреслили, що якщо коронавірус ефективно передається повітряно-крапельним шляхом, то "наслідки в плані стримування інфекції будуть значними".

Зокрема, перебування в приміщеннях без маски може бути небезпечним, а медикам при роботі з хворими COVID-19, можливо, знадобляться маски класу N95 із фільтрами для найменших респіраторних крапель. Для вентиляційних систем у громадських закладах можуть знадобитися нові потужні фільтри, мінімізація рециркуляції повітря й ультрафіолет.

Як писав OBOZREVATEL, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що колективний імунітет до COVID-19 без вакцини – це середньовіччя, коли говорили, що виживає найсильніший.