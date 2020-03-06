ВООЗ терміново направила експертів до України через коронавірус

До України приїде група експертів із ВООЗ, яка допоможе організувати протиепідемічні заходи через загрозу COVID-19 в нашій країні.

Прибуття фахівців очікується наступного тижня після 8 березня. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що в МОЗ сьогодні, 6 березня, розглядатимуть питання про введення повноцінного карантину в тих населених пунктах, де діагностували смертельний коронавірус. Чиновники мають намір вжити радикальних заходів аж до перекриття доступу в міста або села.

Епідемія коронавірусу

Якщо в Чернівцях зафіксують ще п'ять випадків недуги, то в МОЗ розглянуть питання про організацію повноцінного карантину в місті.

Нагадаємо, в Чернівецькій області через виявлення першого в Україні зараження коронавірусом вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.

Раніше в Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще приблизно шість підозр у людей з регіону, які нещодавно повернулися з Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-19 на території країни.

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