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4 квітня • оновлено в 19:51
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

"Вдарю і нічого не доведеш!" У Польщі 13-річну українку звинуватили в крадіжці і закували в наручники

8.4т
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У столиці Польщі Варшаві охоронець продуктового магазину "Бедронка" обматюкав 13-річну українку Маргариту та звинуватив у крадіжці. Поліцейські, що прибули на місце, не стали з'ясовувати ситуацію, а закували дитину в наручники й відвезли до батьків.

Протягом двох місяців скарги сім'ї дитини не мали відгуку – поліцейські та охоронець не покарані. Батькові й матері Маргарити загрожують неприємності, а в місцевому магазині продовжують бити українців.

Всі подробиці моторошної історії та ставлення до українців у Польщі OBOZREVATEL розповів батько дівчинки, Антон Іовенко, який проживає у Варшаві.

У наручники, як терориста

Сім'я Іовенків переїхала з Києва до Польщі 5 років тому. Антон і його дружина виховують трьох неповнолітніх дітей, живуть в країні законно, працюють і платять податки. Глава сімейства займається тим, що допомагає емігрантам-українцям налагодити свій бізнес у Польщі або Чехії. Діти ходять до школи.

Страшна історія з його донькою Маргаритою трапилася ще 21 січня в місцевому супермаркеті мережі "Бедронка". Дівчинка вискочила купити продукти просто за ріг будинку. Прийшовши в магазин, Маргарита вибрала товар та підійшла до каси, і тут почалося все найстрашніше. Охоронець магазину різко схопив дівчинку за руку й потягнув у підсобку.

Антон із сином і дочкою

Антон із сином і дочкою

Фото опубліковане без ретуші з дозволу власника

"Він звинуватив її у крадіжці, матюкався. Такими словами, які ось навіть вам не хочу зараз називати. Потім дістав телефон і почав фотографувати дитину. Моя дочка відверталась, а цей божевільний охоронець просто кинувся їй погрожувати, мовляв, не будеш стояти рівно – я тебе вдарю, а ти нічого не доведеш. Звісно, Маргарита була у стресовій ситуації і прямо йому кілька разів сказала, що нічого не брала, а якщо є підозри, нехай включать камери відеоспостереження", – розповідає Антон.

Всі знущання відбувалися хвилин 20. Директорка в цей час нічого не робила та просто спостерігала за ситуацією. На місце приїхала поліція, яка без вагань вдягла на 13-річну дівчинку наручники. При цьому, за місцевими законами, такий захід щодо неповнолітнього припустимий лише в екстраординарному випадку – найчастіше через спробу вбити когось.

Посадивши Маргариту в машину, поліцейські доправили її додому. Руки дівчинки були за спиною і разом із правоохоронцями їй довелося піднятися на 4 поверх, несучи на плечах важкий рюкзак. У квартирі батько з маленьким сином зустрів поліцейських, які відразу почали в грубій формі спілкуватися з чоловіком.

"Приходять вони до мене додому, з моєю дитиною, що стоїть у наручниках. Вона навіть сльози витерти не могла. Вони дають під підпис документ, в якому я погоджуюся з тим, що дитину віддали мені в руки і вона помічена у правопорушенні. Звичайно, я відразу підписав, адже тільки тоді вони зняли наручники. Я був злий, але сперечатися з ними не став, ми були без свідків й у тій ситуації вони мене могли звинуватити в чому завгодно. А ви уявіть мій стан, ще й поруч дворічний син плаче...", – продовжує історію українець.

Антон із дітьми

Антон із дітьми

Instagram

Антон із сином

Антон із сином

Instagram

Поговоривши з донькою, Антон набирає свою дружину, яка на той час забирала другого сина з тренування, і просить зайти в той самий магазин, дізнатися подробиці НП. "Дружина прийшла, директорка їй показала відео з камер. Там дитина просто підходила до полиць, брала товар, розглядала його і ставила. Нічого не було", – в шоці розповідає батько.

Відійшовши від стресу, сім'я наважується написати заяву в поліцію на тих правоохоронців, які так жорстко затримали їхню дитину. При цьому в матеріалах справи прокуратура відмовляється розглядати відео з камер спостереження.

Головний доказ можливої крадіжки – ніхто враховувати не хоче. Антон Іовенко також звертався з проблемою в українське консульство, де йому відповіли та пообіцяли надати допомогу.

Відповідь від консульства

Відповідь від консульства

З моменту інциденту минуло 2,5 місяці, а жодного прогресу немає. "Ми були з донькою на допиті у прокурорки. Він прямо сказав – поліцейським та охоронцеві в цій ситуації нічого не буде. У цих документах відмова прокурорки розібратися в діях поліції. Просто посилання на закон про засоби примусу. І наша апеляція, яка вже у суді. Там ми пишемо, що прокурорка не виконала своїх обов'язків, грубо порушила правила слідства. Не провела допит усіх учасників, які не ознайомилася з відео, і не запитала у поліції, що такого зробила дитина, щоб заламувати руки за спину", – наголосив батько Маргарити.

Один зі скріншотів документів, які надав Антон

Один зі скріншотів документів, які надав Антон

Насильство щодо українців стало нормою

Антон Іовенко також розповідає ще одну цікаву історію з тим самим магазином "Бедронка" на розі будинку. Через два місяці він із дружиною також по дорозі додому зайшли в магазин та стали свідками жахливої картини. На касі за ними стояв чоловік, також українець. У якийсь момент двоє працівників магазину різко схопили його, потягли в підсобне приміщення.

Антон зорієнтувався й встиг зняти бійку на камеру. На відео видно, як продавці силою утримують чоловіка та не випускають у торговий зал. "І це були навіть не охоронці, а звичайні продавці. Я викликав поліцію, подзвонив у консульство, чоловіка відпустили. Він був настільки наляканий, що навіть відмовився писати заяву, хоча у мене було відео бійки", – наголосив українець, а також додав, що він все ж вирішив самостійно подати заяву за цим фактом у місцеву прокуратуру.

За його словами, в Польщі, на жаль, нашим співвітчизникам несолодко. Часто їхні права порушуються – роботодавці можуть не доплатити, поліцейські просто саботують роботу, якщо у справі є українці й вони є потерпілими. Особливо якщо ймовірний порушник поляк.

При цьому в країні є чимало організацій, органів, які намагаються захистити українців. Але у правовому полі Польщі юридичної підтримки не завжди достатньо.

"Ось ще історія – мою знайому збила машина. Водій закинув її в авто, довіз до лікарні, залишив там і поїхав. Поліція навіть справу порушити відмовилася. А чому? Тому що українка. Якби поляка збили – поліція спрацювала б інакше", – зазначив Антон Іовенко.

Представник організації "Трудова Солідарність" Віталій Махинько також підтверджує таку тенденцію. Місцеві правоохоронці не прагнуть особливо допомогти українцям.

"Я скажу так, є чимало випадків, коли до наших громадян ставляться упереджено. Можуть не зареєструвати кримінальну справу, не помітити правопорушення чи просто саботувати роботу. І якщо у 2014-15 рр. ЗМІ намагалися здіймати бучу і в результаті вони були змушені реагувати, то зараз з цим усе складно. Банально випадків стало багато і про кожен писати ніхто вже не буде", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Махинько.

Сам Антон Іовенко наголошує, проти поляків або країни загалом нічого не має. Але ось таке ставлення до українців його дуже насторожує. Якщо так піде і далі, то напруга лише зростатиме.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Польща
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Украинец должен понимать, что в принципе он приехал батрачить,а значит он раб.И за детьми надо следить.Особенно в чужой стране.Не факт,что ребенок что то не взял.Дома надо работать.Приезжайте домой и вешайте порошенков за то что они разрушили вашу жизнь. А папа пусть берет винтовку и на передовую Родинү защищать,а не линятть от повесток в Польшу.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Перечитайте "Гайдамаки".
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро, або, для розваги: https://useraudio.net/search/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Это печально. Девочку и семью жаль.
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