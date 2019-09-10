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10 вересня • оновлено в 22:57
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"Вона їх не миє"? Фото Савченко з ногами на столі нажахало мережу

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Колишня народна депутатка Верховної Ради Надія Савченко знову опинилася в центрі скандалу через свою поведінку.

Екснардепка в будівлі парламенту роззулася і закинула ноги на стіл. Знімки у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов.

"Перерва. Надія не депутат! Сьогодні вона відвідувач", – підписав він фото.

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На знімку видно брудні ноги Савченко, які вона закинула на стіл. Також на столі стоїть пластиковий склянки з водою і поряд пачка сигарет.

Надія Саченко у Верховній Раді

Надія Саченко у Верховній Раді

У мережі були шоковані такою поведінкою колишньої народної обраниці Савченко.

"На автостанції "Калинівка", "А що вона там робить зараз?", "Маленького дельфінчика викинуло хвилями на берег", "Честер, так честер","Чому він не пише?", "Чого вона туди приперлася взагалі?", "Горілка в склянці?", "Сьогодні стала на облік на біржу праці офіційно. З характером панянка", " Гени – не мікроби, не виводяться", "Надя шукає роботу", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Незабаром Савченко зловили ще за одним дивним заняттям – екснардеп емоційно розмовляла сама з собою, розмахуючи руками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко отримала офіційний статус безробітної. Водночас вона поскаржилася, що людині з судимістю важко знайти роботу в Україні.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
соцмережі Верховна Рада України
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Глубоко пох на Савченко, но не на этом ли сайте, не так давно, ей пели дифирамбы?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Она устала,нет летчика,кот.бы ей запердолил по самые помидоры.ей после политики видать е..Ся хоче ться
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
От майдана, до нардепа, в герои Украины и с немытыми пятками на биржу труда. В Савченко отражен весь путь Украины.
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