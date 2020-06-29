Волонтер зворушливо привітав Україну з Днем Конституції, піднявши стяг захисників на Говерлі

Український волонтер Руслан Костюченко вирішив оригінально та зворушливо привітати Україну та її захисників із Днем Конституції. На честь свята він підняв прапор командування Об’єднаних сил ЗСУ на найвищій горі нашої держави – Говерлі.

Яскраві фото цього привітання оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що такі акції вкотре підтверджують, що патріотично налаштовані українці завжди підтримують тих, хто захищає їхній мир та спокій.

"Протягом шести років війни народ України залишається поряд зі своїми воїнами та Збройними силами України! Всебічно підтримуючи не тільки матеріальною частиною, але й, найголовніше, – це моральною та духовною. Разом переможемо! Знаю, вірю, впевнений! Слава Україні!" – написав воїн.

Волонтер яскраво привітав Україну та захисників з Днем Конституції на Говерлі Facebook Анатолія Штефана

У коментарях люди також висловили підтримку волонтеру, який у державне свято нагадав народу, кому він має завдячувати життям у демократичній країні.

"Тримаймось, бо ми того варті!", "Героям Слава!", "Слава Україні", "Молодці, патріотичний мужній вчинок", – захоплюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День Конституції України щорічно відзначається 28 червня, починаючи з 1996 року, і є державним вихідним. Саме в цей день Верховна Рада України ухвалила Основний закон, який скасовував дію Конституції УРСР 1987 року. Українцям варто знати 5 ключових історичних фактів про нього.