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"Сергій заплакав за побратимів": волонтер зворушила мережу історією про пораненого бійця ЗСУ

1.2т Читати матеріал російською

Волонтер Наталія Юсупова розповіла про те, як пораненим бійцям важко переживати нові втрати ЗСУ на Донбасі під час "хлібного перемир'я".

Вона поспілкувалася з одним із Героїв просто у Київському центральному військовому госпіталі й поділилася на особистій сторінці у Facebook його криком душі.

"Зайшли ми до Сергія, він під час так би мовити перемир'я отримав важке поранення. Ноги, руки, живіт, живого місця немає. Ми зайшли, і дівчата почали плакати. І Сергій заплакав. За побратимів, за все, що на війні відбувається. "Там справжня війна, по ТБ вам цього не показують", – процитувала Юсупова слова воїна.

Поранений боєць ЗСУ

Поранений боєць ЗСУ

Facebook Наталі Юсупової

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"Гинуть, отримують поранення і немає кінця і краю цьому. Я відвернулася до вікна, шостий рік я в цій палаті, одні змінюють інших. Їду додому, а народ веселиться. В одній країні, два різних життя. Хто скаже, коли закінчиться ця війна?" – емоційно завершила вона пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юсупова написала, що в дійсності ніякого перемир'я в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі немає. Адже всього за кілька днів у першій половині липня до Києва прибуло два борти з важкопораненими захисниками України.

Також волонтер закликала українців допомогти пораненим бійцям, яких привозять у Київський госпіталь. За її словами, захисники прибувають туди у вкрай важкому стані: у них відірвані ноги, руки, Герої переносять ампутації.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Наталя Юсупова
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Київський центральний військовий госпіталь
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филипп филипыч
филипп филипыч
1. чувак пошел по контракту на войну. никто не заставлял. 2. когда закончится война спросите у янины соколовой. она всех гонит на фронт. ей окончание не нужно.
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