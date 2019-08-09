"Сергій заплакав за побратимів": волонтер зворушила мережу історією про пораненого бійця ЗСУ

Волонтер Наталія Юсупова розповіла про те, як пораненим бійцям важко переживати нові втрати ЗСУ на Донбасі під час "хлібного перемир'я".

Вона поспілкувалася з одним із Героїв просто у Київському центральному військовому госпіталі й поділилася на особистій сторінці у Facebook його криком душі.

"Зайшли ми до Сергія, він під час так би мовити перемир'я отримав важке поранення. Ноги, руки, живіт, живого місця немає. Ми зайшли, і дівчата почали плакати. І Сергій заплакав. За побратимів, за все, що на війні відбувається. "Там справжня війна, по ТБ вам цього не показують", – процитувала Юсупова слова воїна.

Поранений боєць ЗСУ Facebook Наталі Юсупової

"Гинуть, отримують поранення і немає кінця і краю цьому. Я відвернулася до вікна, шостий рік я в цій палаті, одні змінюють інших. Їду додому, а народ веселиться. В одній країні, два різних життя. Хто скаже, коли закінчиться ця війна?" – емоційно завершила вона пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юсупова написала, що в дійсності ніякого перемир'я в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі немає. Адже всього за кілька днів у першій половині липня до Києва прибуло два борти з важкопораненими захисниками України.

Також волонтер закликала українців допомогти пораненим бійцям, яких привозять у Київський госпіталь. За її словами, захисники прибувають туди у вкрай важкому стані: у них відірвані ноги, руки, Герої переносять ампутації.

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