Вологість в приміщенні впливає на поширення коронавірусу

Останні дослідження показали, що на швидкість поширення коронавірусу в приміщенні може впливати вологість повітря.

При цьому краще вірус циркулює при низькому рівні вологості. До такого висновку прийшли вчені в німецькому місті Лейпциг і в індійському Нью-Делі, пише DW.

"Якщо відносна вологість повітря в приміщенні нижче 40 відсотків, частинки, що виділяються інфікованими людьми, поглинають менше води, тому залишаються легкими, пролітають далі через приміщення і з більшою ймовірністю потрапляють в організм здорових людей", – пояснив один з дослідників.

Вчені відзначають, що вірус поширюється в основному при прямому контакті з інфікованим або зараженими поверхнями. Зокрема в основному повітряно-крапельним шляхом, де аерозолі – суміші найдрібніших частинок з повітрям – розглядаються як суттєвий шлях передачі.

В рамках даного дослідження група вчених з Tropos і Національної фізичної лабораторії (CSIR) в Нью-Делі проаналізувала 10 міжнародних досліджень, які вивчали вплив вологості повітря на поширення та інфікування збудниками грипу та різними коронавірусами в період з 2007 по 2020 рік.

Дослідники радять контролювати рівень вологості повітря в приміщенні на додаток до дотримання дистанції і носіння маски.

Відзначається, що відносна вологість повітря від 40 до 60 відсотків може зменшити поширення вірусів і їх проникнення через слизову оболонку носа. Це особливо важливо з огляду на наближення холодної пори року, коли люди проводять більше часу в приміщеннях з опаленням.

"У холодних і помірних кліматичних зонах усередині приміщень зазвичай дуже сухе повітря під час опалювального сезону. Це може сприяти поширенню коронавірусу", – пояснив дослідник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ВООЗ заявила про відсутність необхідності повторного карантину для боротьби з COVID-19.

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