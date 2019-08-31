Мунтян систематично надає допомогу і підтримку різним медичним установам України

Кожна людина на землі потребує любові і турботі. Особливу потребу в таких почуттях відчувають діти, але, на жаль, в нашому світі є багато діток, які цього позбавлені.

Протягом тривалого часу Благодійної Фонд Володимира Мунтяна надає допомогу і підтримку дніпровському будинку-інтернату, в якому виховується більшість діток з діагнозом ДЦП. У серпні фонд здійснив кілька поставок різноманітних продуктів харчування, серед них були різні фрукти, ковбаса, сир, зелень, солодкі сирки і йогурти. Особливо в такі спекотні літні дні, діток порадувало морозиво.

Благодійна допомога Благодійний Фонд Володимира Мунтяна

Також для хлопців, які практично знерухомлені, була доставлена велика партія памперсів, що так необхідні будинку-інтернату. Волонтерам фонду вдалося поспілкуватися з вихованцями інтернату. Діти з радістю розповіли їм про свої мрії та захоплення, а також поділилися, як їм сподобалися солодощі і фрукти і висловили щиру подяку фонду.

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