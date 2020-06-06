В Україні ще дві області відмовилися від пом'якшення карантину через спалах COVID-19

У зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом Волинська та Донецька області скасували заходи щодо ослаблення карантину.

Про це в суботу, 6 червня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, закрито дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів.

В Донецькій області призупинено міжміське автобусне сполучення. У Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв’язку із складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без жодних послаблень. Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки та висадки пасажирів.

МОЗ

"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, у яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", – прокоментував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, Київ і Житомирська область напередодні також прийняли рішення не послаблювати карантин. Пізніше на такий же крок пішло Закарпаття.

У той же час в Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях відмовилися посилювати карантин, незважаючи на тривожну статистику по COVID-19.

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